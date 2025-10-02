Celta vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

El cotejo entre Celta y Atlético de Madrid, por la fecha 8 de la Liga, se jugará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Atlético de Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Elche por un resultado de 1 a 2. El equipo local no sumó de a 3 en los últimos 4 partidos. Los anteriores 4 cotejos terminaron igualando con su rival. Además, le han hecho 6 goles y ha logrado anotar 5.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega con ventaja tras derrotar a Real Madrid con un marcador 5 a 2. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 6.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 5 puntos (5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 5 Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 5 17 Celta 5 7 0 5 2 -3

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Real Sociedad: 19 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Osasuna: 26 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Levante: 2 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Osasuna: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Betis: 27 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sevilla: 1 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Atlético de Madrid, según país