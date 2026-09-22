La crisis política en el seno de la FIFA sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional con los dichos del presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, quien arremetió con dureza contra Gianni Infantino al calificar de "estratagema electoral" la propuesta enviada por el dirigente suizo a las 211 federaciones miembro, en la que ofreció habilitar un proceso de reformas para superar el terremoto político provocado por su fallido intento de privatizar derechos comerciales del Mundial.

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En una carta distribuida esta semana, Infantino planteó una revisión independiente sobre el proceso de toma de decisiones dentro de la entidad madre del fútbol global y prometió abrir una ronda de consultas con las confederaciones continentales. El gesto, de tono marcadamente conciliador, busca recomponer su imagen política luego de que en julio se viera obligado a desactivar su polémico proyecto para vender un 20% de los derechos comerciales de los torneos organizados por la FIFA a fondos de inversión privados. Aquella iniciativa unilateral desató el rechazo unánime de la UEFA, la Confederación Asiática (AFC) y la Concacaf, cuyos dirigentes denunciaron no haber sido consultados y retiraron formalmente su confianza en la gestión del mandamás helvético.

La respuesta desde Alemania, una de las potencias históricas de la FIFA, fue tajante. "Considero que la carta de Gianni Infantino es una estratagema evidente para asegurarse su reelección el año que viene", disparó Neuendorf, quien además integra el influyente Consejo de la entidad. "Fundamentalmente, la FIFA parece haber reconocido ahora que los cambios son esenciales. Sin embargo, Gianni Infantino no es, en absoluto, la persona adecuada para liderar un proceso de reforma. Ha malgastado toda su credibilidad", sentenció.

Consciente de la pérdida de apoyo en las potencias europeas y asiáticas, Infantino incluyó en su misiva una garantía explícita de que las posturas críticas de las federaciones no derivarán en represalias ni afectarán la asignación de los programas de desarrollo y asistencia económica que maneja el ente con sede en Zúrich.

De cara al Congreso de la FIFA programado para marzo, donde se elegirá presidente por los próximos cuatro años, el escenario se presenta complejo. Pese a la fuerte resistencia liderada por la UEFA y sus aliados, los bloques opositores encuentran dificultades para consensuar una candidatura alternativa capaz de disputarle el poder real. Según fuentes dirigenciales, el suizo aún retendría una masa crítica de votos entre las federaciones del resto del planeta, lo que está llevando a sus detractores a volcar sus esfuerzos en acordar mecanismos institucionales que limiten de forma drástica sus atribuciones presidenciales.

Con información de Reuters