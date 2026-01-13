Cancelo regresa al Barcelona cedido por el Al-Hilal

FOTO DE ARCHIVO. João Cancelo, del Al Hilal, antes del partido contra el Al Raed Liga Profesional Saudí, en el Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudí

‍El defensa portugués João Cancelo ha regresado al Barcelona después de ‍que el campeón ⁠español fichara al jugador de 31 años, cedido por el equipo saudí Al-Hilal para el resto de la temporada.

Cancelo jugó un año en el Barcelona tras ser cedido por el Manchester City en 2023 y ‌disputó 32 partidos de LaLiga. ⁠El tres veces ⁠ganador de la Premier League se unió al Al-Hilal en agosto de 2024.

"El ‍FC Barcelona y el Al-Hilal Saudi FC han llegado ⁠a un acuerdo para ‌la cesión del lateral portugués hasta final de temporada. Llevará el dorsal número dos", informó el Barcelona en un comunicado este martes.

Dos ‌lesiones ‌en los isquiotibiales dejaron fuera de juego a Cancelo durante más de dos meses el año pasado, pero regresó a ​tiempo para el Mundial de Clubes, donde fue clave con una asistencia cuando el Al-Hilal eliminó al Manchester City por 4-3 en octavos de final.

Cancelo, que forma parte de la selección ‍portuguesa que ganó la Nations League en 2018-19, marcó dos goles y dio dos asistencias en la exitosa campaña de Portugal para clasificarse para ​el Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

El Barcelona, líder ​de LaLiga, visita el jueves al Racing en partido de Copa ⁠del Rey.

Con información de Reuters