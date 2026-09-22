A poco más de 24 años de su lanzamiento a camiseta prohibida de la Fiorentina, un joven la utilizó durante una nueva emisión de Paren La Mano y no tardó en hacerse viral. En el ciclo conducido por Luquitas Rodríguez en Vorterix, el participante de El Tribunero que hizo el saludo nazi en vivo, vestía la casaca que alguna vez llegó a usar Gabriel Batistuta, la cual duró unos pocos partidos por tener una esvástica en su diseño. La misma tiene una historia con escándalo incluido y fue retirada rápidamente del mercado semanas después de estar a la venta, pero volvió a ser noticia en nuestro país.

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La historia de la camiseta prohibida de la Fiorentina y la esvástica

En la temporada 1992-1993 del Calcio italiano, el equipo de Florencia presentó una segunda casaca diseñada por la marca Lotto con el logo de 7Up al frente -hay otra versión con una marca japonesa-. El estampado violeta con degradados del color característico del club en la parte superior no tardó en llamar la atención y mucho menos las formas geométricas, aunque según aseguraron en aquel momento, no se dieron cuenta de lo sucedido. El diario L'Unita fue el que publicó una carta de un seguidor en el que contó acerca de lo que descubrió y la noticia no tardó en explotar a finales del 92.

La esvástica en la camiseta de la Fiorentina

Después de que los medios hablen a nivel mundial de este escándalo por el símbolo del nazismo, la "Fiore" -que aclaró junto a la marca que el hecho se dio por total casualidad- tuvo que sacar del mercado la camiseta que ya había superado las 5.000 ventas. "Ni yo ni los jugadores nos dimos cuenta. A nadie le pasaría por la cabeza tener una esvástica en la camiseta de un club", dijo el por entonces técnico del equipo, Luigi Radice. Luego de este hecho se vieron obligados a utilizar otra indumentaria diferente que quedó como la suplente durante el resto de la temporada que no terminó de la mejor manera.

La Fiorentina: de la camiseta prohibida al descenso

La temporada del equipo italiano comenzó de la mejor manera cosechando sólo tres caídas en los primeros 13 partidos, pero luego del hecho de la camiseta prohibida llegaron numerosas derrotas que marcaron el futuro. En total fueron nueve en 21 encuentros y el nivel también decayó considerablemente. Así fue que en el final descendieron a la Serie B a pesar de haberlo dado todo en la cancha y cambiar de entrenador en reiteradas ocasiones. Luigi Radice, Aldo Agroppi, Luciano Chiarugi y Giancarlo Antognoni tomaron las riendas consecutivamente, pero ninguno pudo evitar el desastre que comenzó con una casaca.

Gabriel Batistuta con la camiseta polémica de la Fiorentina

La Fiorentina terminó en el puesto 16 de la tabla anual y descendió por diferencia de goles. Uno de los datos más llamativos con respecto a este descenlace fue la cantidad de goles que marcaron entre Gabriel Batistuta, Brian Laudrup o Stefan Effenberg, entre otros en el plantel. Con 53 gritos se convirtieron en el quinto equipo más goleador del año, pero recibieron 56 goles en contra. La estadística fue determinante para que pierdan la categoría por tercera vez en su historia para luego volver un año después.