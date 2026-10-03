Burkina Faso llegará al partido con la Selección Argentina con un plantel diferente al previsto: varias figuras rechazaron viajar y fueron reemplazadas.

La Selección Argentina se encontrará este sábado con un rival muy diferente al que estaba previsto inicialmente. Burkina Faso llegará al Monumental con una convocatoria modificada de urgencia y con la mayoría de sus futbolistas de la Sub 23, después de que varios integrantes del plantel original decidieran no viajar al país.

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Detrás de las ausencias hubo un viaje accidentado que demoró dos días en repogramarse, reuniones con autoridades y un operativo contrarreloj para completar la delegación.

Por qué Burkina Faso cambió su convocatoria

La explicación comienza el 30 de septiembre, cuando la delegación africana tenía previsto trasladarse hacia la Argentina en un vuelo chárter. Los futbolistas ya estaban en el aeropuerto de Casablanca, en Marruecos, preparados para embarcar, cuando la empresa encargada del traslado detectó un inconveniente técnico en la aeronave.

Luego de varias horas de espera, la compañía informó que el avión no podía despegar y decidió cancelar tanto el vuelo como el contrato. Según explicó Jairo Pachón, agente FIFA y responsable de la organización del amistoso, la empresa argumentó motivos de fuerza mayor.

Ese episodio fue el punto de partida de una cadena de dificultades que terminó afectando directamente a la composición del equipo que enfrentará a la Argentina.

Varios jugadores se negaron a viajar

Burkina Faso jugó la Copa Africana en 2026 con todas sus figuras.

Mientras la organización buscaba una nueva aeronave y gestionaba los permisos necesarios para concretar el traslado, apareció otro problema inesperado. Algunos de los jugadores incluidos originalmente en la convocatoria comunicaron que no estaban dispuestos a viajar a la Argentina.

El motivo estuvo relacionado con el desgaste acumulado durante las horas de espera y con la exigencia que implicaba realizar un viaje de larga distancia para disputar un partido prácticamente sin tiempo de recuperación.

La situación tomó tal dimensión que durante las siguientes 24 horas hubo gestiones de representantes de la Federación y funcionarios del Gobierno de Burkina Faso para intentar convencer a los futbolistas de que cambiaran de postura.

El objetivo era que cumplieran con el compromiso asumido ante la AFA, pero las conversaciones no prosperaron. Los jugadores que habían rechazado el viaje mantuvieron su decisión.

El Gobierno tuvo que buscar reemplazantes

Ante la negativa de esos futbolistas, las autoridades de Burkina Faso tomaron una determinación: reemplazar a los integrantes que decidieron no viajar. El Gobierno, con participación de su Presidente y en coordinación con la Federación, puso en marcha entonces un nuevo operativo para completar la delegación.

Los jugadores elegidos como reemplazantes tuvieron que trasladarse desde Burkina Faso hasta Casablanca, donde debían encontrarse con el resto de la comitiva para subir al nuevo chárter rumbo a Buenos Aires.

El recambio tampoco fue sencillo desde el punto de vista administrativo. Hubo que resolver rápidamente los trámites correspondientes para que los nuevos integrantes pudieran viajar, mientras la AFA y autoridades argentinas colaboraban con las gestiones migratorias y los visados.

El organizador explicó qué ocurrió

Pachón fue quien reconstruyó públicamente el episodio y remarcó la complejidad del operativo que debió afrontar. El agente FIFA, CEO y fundador de Eurodata Sport Ltd, aseguró que en sus 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales atravesó distintas situaciones adversas, aunque consideró que esta estuvo entre las más complicadas por la sucesión de inconvenientes y por la magnitud de las gestiones necesarias para resolverlos.

Además, buscó dejar al margen de cualquier responsabilidad tanto a la AFA como a la Federación de Fútbol de Burkina Faso. Según su explicación, ambas instituciones cumplieron con las obligaciones contractuales asumidas para la realización del amistoso y el origen de la cadena de problemas estuvo en la falla técnica que obligó a cancelar el primer vuelo.

¿Qué equipo presentará Burkina Faso ante Argentina?

El cambio de convocatoria tendrá una consecuencia evidente cuando la pelota comience a rodar en el Monumental. Burkina Faso no presentará al seleccionado mayor que estaba previsto originalmente.

De acuerdo con medios de ese país, Cheick Bebel Doumbia sería el único integrante de la selección mayor que viajó a la Argentina. El mediocampista tiene apenas 18 años y juega actualmente en el Rapid de Bucarest, de la primera división de Rumania.

La delegación quedó conformada principalmente por futbolistas de la Sub 23. Incluso, esa categoría tuvo que suspender un amistoso que tenía programado ante Mali para poder completar el plantel que afrontará el compromiso frente al equipo de Lionel Scaloni.

Así, el rival de la Selección Argentina llegará al encuentro con una composición muy distinta de la que se había planificado antes de que comenzaran los inconvenientes con el traslado.

El partido mantiene su validez internacional

A pesar de todos los cambios sufridos por Burkina Faso, el amistoso no perdió su condición de partido internacional clase A.

Ese detalle resulta particularmente importante para la Selección Argentina porque permitirá comenzar a computar las sanciones recibidas por Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada como consecuencia de lo ocurrido durante la final del Mundial.

Por lo tanto, más allá de la modificación sustancial que sufrió el plantel africano, el compromiso mantiene su reconocimiento internacional.

Burkina Faso llegará apenas horas antes del partido y se irá inmediatamente

El problema del viaje tampoco terminó con la contratación de un nuevo avión.El segundo chárter, correspondiente al vuelo 321 de Hi Fly, finalmente despegó desde Casablanca durante la madrugada del sábado, aunque también lo hizo con retraso.

La previsión era que aterrizara en Buenos Aires alrededor de las 15.30, apenas cinco horas y media antes del comienzo del encuentro, previsto para las 21 en el Monumental.

Después del aterrizaje, los integrantes de la delegación todavía deberán completar los trámites migratorios y trasladarse hasta el lugar de concentración. Todo esto se producirá después de un vuelo de más de 11 horas, por lo que el margen para descansar antes del partido será mínimo.

La estadía de Burkina Faso en Buenos Aires será prácticamente fugaz. El seleccionado africano llegará el mismo sábado, jugará frente a la Selección Argentina a las 21 y pocas horas después deberá volver a preparar su regreso.

El vuelo de vuelta está programado para las 7 de la mañana del domingo, por lo que la delegación permanecerá en el país apenas el tiempo necesario para cumplir con el amistoso.

De esta manera, el encuentro que debía formar parte de una preparación convencional terminó rodeado de una situación extraordinaria: un avión que no pudo despegar, una convocatoria que sufrió bajas, jugadores que rechazaron viajar, reemplazantes convocados de urgencia y una segunda aeronave que también llegará con el reloj en contra.

Para la Argentina, el partido se mantiene en pie y conserva su carácter oficial. Para Burkina Faso, en cambio, será la culminación de un operativo que comenzó varios días antes y que obligó a modificar buena parte de los planes originales.