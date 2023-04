Gervonta Davis y Ryan García calentaron la previa de su pelea y apostaron fuerte: "Firmemos"

Gervonta Davis y Ryan García se enfrentan el próximo sábado 22 de abril en Las Vegas y calentaron la previa del combate en un tenso cruce en las redes sociales.

Gervonta "Tank" Davis y Ryan "King" García pelearán el próximo sábado 22 de abril en el T-Mobile Arenas de Las Vegas y días antes tuvieron un fuerte cruce en las redes sociales. Ambos boxeadores no se guardan nada -tampoco arriba del ring- y no dejaron pasar la oportunidad para demostrarlo en un vivo de Instagram. En un diálogo que tuvo momentos muy tensos, realizaron una gran apuesta para el que se quede con la victoria.

Si bien no habrá título en disputa en este duelo que se llevará todos los flashes en Estados Unidos, sí existirá un premio en común por el que ambos combatirán más allá del récord. Como en toda pelea a nivel internacional, el dinero por el triunfo es de lo más importante junto al Pay Per View (PPV), pero esto último no será por lo que se enfrenten. En ese sentido, la "bolsa" sí estará en juego, se trata de una cifra millonaria y una discusión sobre esto los llevó a acordar lo que obtendrá el ganador.

"¿Quieres apostar?", lanzó Gervonta en tono desafiante y abrió el juego a su rival para que rápidamente le conteste: "Sí, vamos a hacerlo. Toda la bolsa. Firmemos un contrato, vamos a hacerlo. Voy a ganar". Cabe destacar, que de la charla participó el youtuber Kai Cenat, quien acompañó a Davis durante el vivo que inició y también picanteó a García. Finalmente, acordaron de palabra que el triunfador se quedará con todo el dinero, una cifra superior al millón y medio de dólares.

Es que "King" selló el vínculo para combatir por 350 mil dólares y "Tank" por el mencionado millón y medio. Por ende, el que salga victorioso antes del límite o por medio de las tarjetas se quedará con la totalidad de la "bolsa" en un duelo que promete ser uno de los mejores del 2023. Por otro lado, el 60% de las ganancias por el PPV será para Gervonta Davis y el 40% se lo llevará Ryan García.

Las carreras de Gervonta Davis y Ryan García antes de la pelea

Davis cuenta con un récord de 28 triunfos (26 por KO) y está invicto. El púgil "apadrinado" por Floyd Maywheather nació en Baltimore, Estados Unidos, y es el actual campeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), título que ganó en diciembre del 2019 tras un triunfo por KO técnico ante el cubano Yuriorkis Gamboa. Antes de ello, también reinó en la división superpluma, en la que se adjudicó los cinturones mundial súper de la AMB y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Con respecto a García, acumula 23 victorias (19 por la vía rápida) y a lo largo de su carrera ganó varias fajas regionales y el mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Claro que ante la chance de medirse con Gervonta no sólo puede estirar su récord, sino también ir por mucho más si consigue la victoria. Por supuesto, como dicen los números en juego, el "King" tiene mucho más para ganar que su rival y el cruce arriba del cuadrilátero será imperdible.

Dónde y cómo ver la pelea online

La transmisión de este sábado 22 de abril desde el T-Mobile Arena de Estados Unidos estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará a las 21 de Argentina.