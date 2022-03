Día de la boxeadora y el abrirse camino a los puños: la historia de Lucía Pérez y Evelin Bermúdez

Son dos de las boxeadoras argentinas más reconocidas y, en diálogo con El Destape, cuentan cómo es vivir el deporte de los puños y qué desigualdades todavía persisten.

Este 25 de marzo se conmemora el Día de la Mujer Boxeadora. Un día como hoy en el año 2019, la Legislatura porteña lo dictaminó de acuerdo a la fecha en la que la Federación Argentina de Box le entregó a Marcela "Tigresa" Acuña la primera licencia profesional para una mujer en el deporte de los puños en nuestro país. Más allá del emblema, hay muchas mujeres que se suben al ring lejos de los flashes. Dos de ellas son, Lucia "Capitana" Pérez y Evelin "Princesita" Bermúdez.

Ser mujer en el boxeo

Si bien la fecha es un reconocimiento importante a la actividad, lo cierto es que, más allá de eso, todavía hay cosas por mejorar, desde lo que cobran por pelear hasta la mirada de costado de muchos varones a la actividad. Evelin Bermúdez es una de las grandes protagonistas del boxeo nacional. La "Princesita" es de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, y es una de las joyas argentina. Campeona del mundo minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ahora buscará el título mundial en la categoría por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Justo será este sábado 26 de marzo en el Estadio Luna Park ante la venezolana Débora "Pantera" Rengifo.

Con respecto a la situación actual del día de la boxeadora, Bermúdez destacó en charla con El Destape: "Es lindo tener un día así. Me parece muy bien que las boxeadoras tengamos nuestro día. Antes no lo veían como un deporte para mujeres, pero mostramos que también podemos boxear". Y, agregó: "Antes no lo miraban mucho como lo ven ahora. Hoy en día está más reconocido que antes a pesar de que a muchos no les gusta".

No obstante, remarcó una situación habitual y que revela la disparidad que todavía existe en el mundo del boxeo. "A una mujer no se le da tanta importancia como a un hombre. Nos cuesta conseguir sponsors, por lo que muchos no nos dan ese lugar que merecemos. Y no cobramos lo mismo a pesar de hacer el mismo deporte y entrenar lo mismo", sostuvo Bermúdez.

No es la única que piensa así. Lucía Pérez combatió en varios lugares del mundo y consiguió importantes logros. Lamentablemente, por las injusticias que tiene este deporte, no clasificó a los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y tampoco pudo estar en Tokio 2021. A pesar de no haber clasificado, es una de las referentes. Respecto a la práctica del boxeo femenino indicó: "Son cosas que nunca que deberían haber llamado la atención, pero claro está, que es algo que antes no pasaba. Creo que el día de la boxeadora debería ser un día de conciencia y de lucha, no solo de las mujeres sino de todos los que somos parte del mundo del boxeo".

En charla con este medio, de Ecuador donde representa al país, indicó: "En primera instancia, que las boxeadoras tengamos nuestro día me parece muy alentador. Nos coloca en un lugar importante que merecemos, pero que tanto trabajo costó de las argentinas que iniciaron en este deporte y de las que estamos hoy en día".