Celeste "Chucky" Alaniz vs. Marlen Esparza: hora, TV y cómo ver la pelea online

Celeste "Chucky" Alaniz se enfrenta a la Marlen Esparza en Estados Unidos en búsqueda de los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Hora, TV y cómo ver la pelea online.

Celeste "Chucky" Alaniz se enfrentará este sábado 8 de julio ante Marlen Esparza, quien será local en el AT&T Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos. La joven argentina que posee el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), lo expondrá ante la campeona de los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin dudas, será la gran oportunidad de la oriunda de Merlo para hacer historia.

En caso de conseguir una victoria ante la dueña de casa, la joven nacida en la provincia de Buenos Aires, podrá ir en búsqueda del cinturón restante de la categoría mosca -de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)-, el cual posee la mexicana Arely Muncino. Esta última tiene un antecedente contra una argentina y es con victoria contra Leonela Yúdica, a quien le arrebató el mencionado título. Igualmente, primero será el turno de Alaniz contra Esparza para acercarse a este objetivo.

Con respecto a su paso por la balanza, Celeste Alaniz pesó 110.5 libras (50.121kg), mientras que Marlen Esparza 111.5 libras (50.575kg). De esta manera, se medirán arriba del ring para quedarse con la victoria. La joven identificada con Boca Juniors que ocasionalmente se viste como el famoso muñeco maldito, demostró en nuestro país que está a la altura de un compromiso de estas características y ahora tendrá que hacerlo en Estados Unidos.

Cuándo pelea Celeste "Chucky" Alaniz ante Marlen Esparza en Estados Unidos: hora, TV y cómo ver la pelea online

La transmisión del combate por los títulos mundiales mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre Celeste "Chucky" Alaniz y Marlen Esparza desde el AT&T Center de San Antonio, Texas, estará a cargo de TyC Sports y comenzará en nuestro país a las 21:00 del sábado 08 de julio. También se transmitirá en vivo por diferentes plataformas. Además, el streaming online estará disponible por DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El reconocimiento de Boca Juniors para Celeste Alaniz

"Era uno de mis sueños. Siempre dije que mi sueño era ser campeona del mundo y que me reciban en La Bombonera. Y la verdad que cumplir los dos tan seguidos me llenó de mucha emoción. Fue una sorpresa, yo no estaba enterada, fui a ver el partido como siempre y me encontré con ese semejante reconocimiento, no lo podía creer. Todavía sigo pensando y recordando ese momento", declaró Alaniz en diálogo con El Destape sobre el reconocimiento de Boca antes del partido contra Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Además, Alaniz es parte de Boca Boxeo y contó cuál es su función: "Lo que es ser la referente de Boca Boxeo, desde el primer día que me dijeron para ser la madrina, sin nada a cambio, voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacer lo que sea necesario para los chicos o las chicas que recién están empezando o que salen de la calle y empiezan a hacer deporte".