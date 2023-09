Boxeo: la desgarradora carta de Sabrina Pérez tras la muerte de su marido y técnico cerca del ring

La boxeadora argentina Sabrina Pérez rompió el silencio en sus redes sociales con un emotivo posteo tras la muerte de su marido y técnico Diego Arrua al lado del ring.

La boxeadora argentina Sabrina Pérez rompió el silencio con un doloroso posteo en su cuenta de Instagram tras la muerte de su marido y técnico, Diego Arrua, cerca del ring. Sin dudas, el golpe por la triste noticia del entrenador fue más que duro para la experimentada púgil matancera, quien se enfrentaba a la australiana Skye Nicolson en el Auditorio Municipal Fausto Giménez Moreno de Tijuana, México. Por supuesto, el resultado quedó totalmente de lado con la triste noticia que confirmó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

La púgil oriunda de Isidro Casanova combatió por primera vez en su carrera fuera de nuestro país y expuso su título mundial interino pluma de la mencionada entidad, pero no pudo contra la oceánica. Claro que, esto poco importó cuando su pareja de toda la vida se desvaneció en el descanso entre el noveno y el décimo round. Si bien los médicos del sitio actuaron con rapidez para salvarle la vida, no lo lograron y el mandamás del CMB lo comunicó minutos más tarde. Horas después, fue la propia "Muñequita" Pérez quien lo despidió con un desgarrador mensaje.

El comunicado de Sabrina Pérez tras la muerte de su esposo y entrenador, Diego Arrua

Te amo con el alma.

Mi compañero, mi guía. mi Mo Cuishle.

Para mí es un sueño del que quiero despertar y que todo vuelva a la normalidad, cabezón.

Te extraño siempre.

Gracias por estos casi 19 años compartidos, donde me ayudaste a creer que los sueños con lucha y mucho sacrificio se cumplen, por estar a la par, por ser incondicional y siempre estar ahí para mí.

Sos lo más noble y transparente que conocí

Sin dudas, es la pelea más difícil de mi vida, sólo te pido que me ayudes una vez más, no me sueltes la mano ahora.

Te adoro con el alma siempre y sin dudas pronto nos vamos a volver a encontrar!!

Te amo Mo cuishle

La relación de amor entre Sabrina Pérez y Diego Arrua

La relación que llevaba más de 20 años continuaba su curso y estaban mejor que nunca. Sabrina era quien manda en la casa, Arrúa en el gimnasio y sus roles los tenían bien definidos. "A esta altura no podría estar con otro entrenador que no sea Diego, nadie me va a cuidar como él. Nos llevamos bien y nos complementamos. En una mirada ya sabemos cuando las cosas están bien o mal, en la vida como en las peleas", contó Pérez en diálogo con El Destape. Por otro lado, también dejó un tierno mensaje para su compañero de vida: "Estoy agradecida porque esta locura no podría ser sin él al lado".

Sin dudas, su pareja tenia un rol importantísimo en su vida, como también las demás personas que conforman su entorno. Es el caso de su familia, amigos, conocidos y vecinos que la apoyan en su carrera como nadie y están ahí aunque gane, pierda o empate. Algunos de ellos la acompañan en su carrera, como es el caso de Martín, Santiago y Ramiro Romero junto a su manoplero Alcides Balbuena, quienes son parte de su gimnasio, como así también sus boxeadores Darío González y Brandon Pérez, que a su vez es su sobrino.