Bolívar vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Bolívar y Atl.Mineiro disputarán el próximo miércoles 17 de septiembre el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Sudamericana será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el coloso de Miraflores.

Kevin Ortega Pimentel es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)

: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio) Playoff Octavos : Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)

: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio) Octavos de Final : Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)

: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto) Octavos de Final: Cienciano 0 vs Bolívar 2 (20 de agosto)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)

: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)

: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)

: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)

: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo) Playoff Octavos : Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)

: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio) Playoff Octavos : Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)

: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio) Octavos de Final : Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)

: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto) Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)

Horario Bolívar y Atlético Mineiro, según país