Bolívar vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Bolívar y Atl.Mineiro disputarán el próximo miércoles 17 de septiembre el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Sudamericana será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el coloso de Miraflores.
Kevin Ortega Pimentel es el elegido para dirigir el partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
- Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
- Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Cienciano 0 vs Bolívar 2 (20 de agosto)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
- Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
- Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
- Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
Horario Bolívar y Atlético Mineiro, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas