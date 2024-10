Ya está Fernando Gago en Boca y ahora Riquelme busca a un "cinco" de Selección

El flamante nuevo entrenador de Boca, Fernando Gago, partió desde México hasta Buenos Aires donde se reunirá con Juan Román Riquelme para rubricar el acuerdo al que ya llegaron y será de forma oficial nuevo director técnico, pero más allá de esta situación que tiene que ver con su viaje, también se supo un nuevo contacto del exmediocampista con uno de los mejores jugadores de este último tiempo en la Selección Argentina.

Gago pretende mejorar el rendimiento de varios jugadores que atraviesan un mal momento y ya ha comenzado a dialogar con Riquelme sobre el futuro equipo, de cara al mercado de pases del próximo año. Una de las prioridades del nuevo técnico es sumar si o si figuras destacadas para darle nivel al equipo. De esta forma, Fernando Gago llamó por teléfono a Leandro Paredes, un reconocido campeón del mundo con la Selección Argentina.

Gago y Paredes tienen una buena relación, así que buscará convencerlo para que regrese al club que ambos veneran. La dirigencia de Boca, consciente de que el mediocampista de 30 años tiene un contrato con AS Roma hasta 2025, es optimista ante la posibilidad del retorno. La situación se complica por el contrato de Paredes, pero se conoció que en Italia él tampoco tiene intenciones de extender su vínculo con el club romano. Esta situación podría facilitar su regreso a Boca, lo que ha comenzado a generar expectativas entre los hinchas.

En una reciente entrevista, Paredes expresó su deseo de volver al club que lo formó, comentando: “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18, dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está”. También se refirió a una posible llamada de Riquelme: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos”. Como figura destacada de la plantilla entre 2010 y 2014, Paredes acumuló 5 goles y 2 asistencias en 31 partidos oficiales, dejando un legado importante en la institución.

Cubas sueña con volver a Boca: "Sería lindo"

En una charla con Olé en agosto del 2024, el propio futbolista reflejó sus ganas de ponerse la camiseta del conjunto de La Ribera de nuevo: "Obviamente de Boca tengo muchos recuerdos. Hice todas las inferiores, pude debutar y obviamente, teniendo en cuenta lo grande que es Boca y todo lo que significa sería lindo, sería una buena opción". Sin embargo, el ex Pescara, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Nimes concluyó: "Creo que no depende sólo de mí, depende de muchas cosas y llegado a su tiempo el equipo que sea de Argentina y me quiera, lo analizaremos... Depende de la situación y mi momento, no habría drama de volver a Argentina”.