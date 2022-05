Un jugador de Boca, al borde del retiro: "Quiero ya acabar esto"

Un jugador de Boca sorprendió al revelar que ya piensa en el retiro del fútbol profesional y tiró un bombazo en la televisión. Qué le pasó.

Un jugador de Boca sorprendió durante una entrevista para un canal de televisión extranjera y lanzó un bombazo acerca de su futuro como profesional. Incluso, admitió que ya piensa en el retiro y aseguró que tal vez termine su carrera a fines de este 2022, luego del Mundial de Qatar.

Se trata nada menos que de Carlos Zambrano, el defensor peruano de 32 años que llegó al "Xeneize" en 2020 y actualmente es una de las alternativas para el entrenador Sebastián Battaglia en la última línea del equipo. El 10 de julio de 2022 cumplirá los 33, aunque ya piensa en el final de una trayectoria que comenzó oficialmente en la Primera división en 2009.

Boca: la bomba de Carlos Zambrano sobre su posible retiro

El experimentado zaguero de la Selección de Perú, dirigida por el argentino Ricardo Gareca, le brindó una entrevista al programa Crónicas de impacto de su país natal, que se emite por el canal Willax TV. Allí repasó buena parte de su vida y de su trabajo, reveló cuáles son sus preferencias fuera de la cancha, recordó algunas anécdotas y también habló de lo que significa el "Xeneize" para él en la actualidad.

"Le digo a mi pareja: 'No quiero levantarme, quiero ya acabar esto'", se sinceró el futbolista. Además, se soltó ante la periodista y le dijo: "Tengo 32, 33 años casi, ya tengo casi la mitad de mi vida fuera del país... Quiero relajarme, disfrutar de todo lo que he podido lograr".

Sin embargo, Zambrano aclaró que muchos allegados tratan de convencerlo de dar marcha atrás con su idea. "Pero mi familia me dice: 'No, tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar más, tienes que llegar al Mundial'", admitió. Ilusionado con la posibilidad de disputar su primera y última Copa del Mundo, el central de Boca agregó: "Estoy a un paso, gracias a Dios. Así que ojalá se pueda concretar eso también". Para ello, Perú deberá derrotar al ganador de la llave entre Emiratos Árabes Unidos y Australia en el repechaje en junio próximo.

El posible futuro de Carlos Zambrano fuera del fútbol

Una vez que se retire, el jugador ya parece tener decidido a qué se dedicará: "Me encantaría aprender a tocar el piano, siempre me ha gustado. Todavía no he tomado el caso de comenzar, pero sí creo que lo vamos a hacer sí o sí. Es algo que me falta en la vida".

Además, el defensor de Boca comunicó que existe otro trabajo que también lo atrae: "La magia es algo que a la gran mayoría nos gusta. No quiero ser mago, pero sí aprender a tener una base. Sé muchos trucos. Tengo todos mis materiales: cartas preparadas, cartas trucadas... He aprendido muchas cosas".

La carrera de Carlos Zambrano en el fútbol

La curiosidad es que nunca jugó en su país natal: debutó en Schalke 04 de Alemania en 2009. Luego, vistió las camisetas de St. Pauli (2010-2012) y Eintracht Frankfurt (2012-2016) de Alemania; Rubin Kazán de Rusia (2016-2017); PAOK Salónica de Grecia (2017-2018); Basilea de Suiza (2018-2019) y Boca desde 2020. En el club de La Ribera disputó 39 partidos oficiales con 2 goles anotados y 3 títulos conseguidos.