Un ex Boca lapidó a los jugadores: "No se dan cuenta"

Un ex Boca destrozó a los jugadores del plantel de Jorge Almirón por el flojo presente en 2023. De hecho, opinó que "no se dan cuenta" de lo que significa la camiseta y pidió que reaccionen de cara al Superclásico.

Un ex Boca liquidó a los jugadores actuales del plantel de Jorge Almirón debido al flojo presente en 2023. Como el equipo todavía no encuentra el mejor funcionamiento y navega por la mitad de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol, un exentrenador del "Xeneize" apuntó directamente contra los futbolistas.

Durante la entrevista con Fútbol 910 (Radio La Red, AM 910), Abel Alves fue durísimo con quienes visten la camiseta de su exclub. Tricampeón como mediocampista del conjunto de La Ribera entre 1976 y 1981, luego tuvo algunos interinatos y dos pasos irregulares como director técnico en 2005 y 2010.

Abel Alves, ex-DT de Boca, fulminó a los futbolistas: "No sé qué pasa"

En la nota con La Red, el estratega de 65 años comparó la actualidad con la época en la que él jugaba y opinó que "han cambiado tanto las cosas...". "A mí me enseñaron que en Boca hay que siempre ganar, hasta en los entrenamientos", profundizó. Además, analizó que "Boca viene jugando tan mal y viene perdiendo, que ya últimamente cualquier gajito le viene bien...". Al mismo tiempo, aseguró: "Boca tiene que ir a ganar en cualquier lugar, esa es la mística de la historia de Boca, que es donde yo me he criado".

"Los jugadores que veo en la cancha no sienten la trayectoria de esa camiseta", insistió "El Chueco". Furioso, se preguntó: "¿Cómo puede ser que estos muchachos no se den cuenta de lo que significa la historia de esta camiseta?". Incluso, se mostró incrédulo: "No sé qué pasa. Si no se dan cuenta, no valorizan... Lo mismo fue en el campeonato pasado, que ha salido campeón".

Molesto porque muchos en el ambiente de la institución valoraron el punto conseguido sobre la hora contra Rosario Central en Arroyito, Alves recordó: "Antes de salir a la cancha nosotros decíamos que el empate para Boca era una derrota, que teníamos que dejar todo en la cancha y en los vestuarios había reproches". "A veces nos íbamos a las manos porque ese era el sentir de Boca", puntualizó.

Abel Alves, con un mal paso como DT de Boca.

De cara al choque del próximo 7 de mayo en El Monumental por la Liga, el técnico vaticinó que "ahora se viene el partido con River", aunque también dudó: "¿Pero con qué argumentos le vamos a ganar? Si River juega como lo viene haciendo, la cosa va a ser muy difícil". "Espero que en el clásico cambien y saquen lo que no han mostrado hasta ahora", concluyó.