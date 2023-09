Un crack de Boca, a un paso del Manchester City de Julián Álvarez: "Acuerdo"

El Manchester City de Julián Álvarez negocia con Boca para llevarse, cuanto antes, a una de sus máximas joyas en el mercado de pases. La decisión de Juan Román Riquelme.

Boca negocia con el Manchester City de Julián Álvarez para vender a una de sus máximas joyas en el mercado de pases. El equipo dirigido por Pep Guardiola viene con todo por una de las figuras del conjunto de Jorge Almirón y quien está al frente de las negociaciones es el vicepresidente del "Xeneize" Juan Román Riquelme.

El protagonista es nada menos que Valentín "Colo" Barco, lateral o mediocampista por la izquierda de 19 años que se acopló rápidamente al plantel profesional a pesar de su corta edad. De acuerdo con el periodista de TyC Sports Germán García Grova, ya existe un "principio de acuerdo" entre el club argentino y el inglés.

Principio de acuerdo entre Boca y Manchester City por Barco

Con más detalles acerca de las tratativas entre la institución albiceleste y la británica, "emisarios del conjunto inglés viajarán a Argentina para lograr un entendimiento con Boca para fichar al golden boy (chico de oro) de 19 años". De cualquier manera, el defensor o volante no se marchará ahora mismo hacia Europa sino en enero de 2024.

Si bien todavía no trascendieron las cifras en cuestión de la transferencia, la entidad de La Ribera no dejaría salir por menos de diez millones de euros netos a uno de los grandes productos de las divisiones inferiores. Si bien el "Colo" se lesionó en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing y no volvió a jugar, ya está recuperado y a disposición de Almirón para regresar a las canchas.

Barco, la próxima gran figura de Boca.

Además de lo conseguido en la Primera con esta camiseta, Barco fue bicampeón de la Reserva e integró las Selecciones Argentinas Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Incluso, fue titular en la Copa del Mundo Sub 20 que se disputó en este país, aunque el conjunto de Javier Mascherano apenas logró escalar hasta los octavos de final. El único compatriota con el que compartirá en el equipo en el City es el exdelantero de River, ya que el mediocampista Máximo Perrone acaba de irse a Las Palmas de España.

Los números de Valentín Barco en Boca