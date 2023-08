Sorpresa en Boca: un titular fue vendido y no jugará ante Nacional

Boca Juniors vendió a una de sus figuras en una suma millonaria y lo perderá para el encuentro definitorio de Copa Libertadores frente a Nacional.

Boca Juniors piensa en el partido de vuelta de Copa Libertadores y ya sabe que no contará con una de sus figuras. Alan Varela fue vendido al Porto por una suma millonaria y no jugará la revancha ante Nacional en La Bombonera, tras varios idas en vueltas en la negociación.

Las charlas entre el "Xeneize" y el "Dragón" para finiquitar la transferencia del mediocampista se habían enfríado en los últimos días. Sin embargo, los detalles que restaban para concretar el pase se subsanaron esta tarde y Varela no volverá a vestir la camiseta "Azul y Oro", al menos en este primer ciclo.

La suma millonaria que obtiene Boca por Alan Varela

Según informó TyC Sports y el diario portugués A Bola, el Porto le pagará a Boca 9 millones de dólares por el 85% de la ficha, otros 3,5 en objetivos y el 20% de una plusvalía por una futura venta. De esta forma, en caso de que el futbolista sea transferido a otro equipo, recibirá ese porcentaje del total del monto.

Además, como si fuera poco, los portugueses se harán cargo de lo que había generado una traba: pagarán el dinero adelantado por el que Boca debe presentar como parte de los impuestos de la venta. Dicha condición había generado un incoveniente entre ambas dirigencias, pero el Porto envió emisarios que terminaron aceptando las condiciones del Consejo de Fútbol.

Varela se perdería la vuelta con Nacional por Libertadores

Si bien la idea del cuerpo técnico y la dirigencia es que Varela pueda estar presente el próximo miércoles ante Nacional, lo más probable es que no lleguen a un acuerdo y que el Porto desee que el jugador viaje cuanto antes a Lisboa, capital portuguesa, para sumarse a los entrenamientos de su nuevo club.

De confirmarse esta situación, Jorge Almirón deberá encontrar un reemplazante rápidamente. En su puesto tiene las alternativas de Jorman Campuzano y Esteban Rolón, ya que Ezequiel fernández aún no está del todo recuperado de la lesión que sufrió hace dos semanas.

El capitán de Nacional picanteó a Cavani antes de la vuelta con Boca: "Quería estar acá"

Diego Polenta picanteó a Cavani en la previa al encuentro de vuelta.

Boca Juniors se prepara para recibir la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y la previa comenzó a calentarse. El capitán de Nacional de Montevideo, Diego Polenta, picanteó a Edinson Cavani con un fuerte mensaje y le restó importancia a la jerarquía del uruguayo.

Los cruces en competencias internacionales entre argentinos y uruguayos suelen ser intensos no solo en la cancha, sino también en lo mediático. El encuentro de ida en el estadio Parque Central dejó enojos en Uruguay por un supuesto favoritismo hacia el "Xeneize" y un referente del "Bolso" salió a bancar a sus compañeros con un mensaje directo para el flamante refuerzo de Boca.

Polente no solo se caracteriza por ser un aguerrido defensor que no le esquiva a los cruces, también hace pública su postura sin ningún tipo de vueltas. En esta oportunidad, luego de igualar 0 a 0 el partido de ida, el jugador de 31 años fue consultado sobre los comentarios de la prensa que daban sin chances a Nacional de pasar de ronda. “Eso se lo remarqué a mis compañeros en la última parte de la arenga. Esta vez nos tocaba del otro lado porque todo el mundo daba, y da favorito a Boca, pero nosotros estábamos tranquilos y sabiendo lo que nos jugábamos", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Y luego, el exjugador de Los Angeles Galaxy aprovechó los micrófonos para bajar la importancia al plantel del "Xeneize" y lo que significa el delantero estrella uruguayo: "Lo primero que les remarqué a mis compañeros es que no los cambio. No los cambio por los de Boca, por ninguno. Al Colo Ramírez no lo cambio por Cavani. No lo cambio porque hoy está acá y quería estar acá”.

Asimismo, Polenta continuó sobre el jugador que ingresó en el segundo tiempo del encuentro de ida de la Libertadores: "Estoy arriba y apoyando al Colo (Ramírez). El que ve fútbol sabe la importancia que tiene el Colo Ramírez para Nacional. El loco no te da una por perdida, las peleas todas, lo que le está faltando es el gol. Son momentos, porque en otras oportunidades la pelota le pegaba en la rodilla y entraba. Pero el trabajo que hace el Colo Ramírez es una cosa bestial. Eso me encanta, por eso digo, a mí dámelo siempre”.