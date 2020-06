"Yo me pongo muy contenta cuando pierde Boca", se le escuchó decir a Cristina Fernández de Kirchner en una escucha que develó de manera ilegal Jorge Lanata. En la misma dialogaba con Oscar Parrilli, y aseguraba la alegría que le generaba ver caer al elenco azul y oro. Muchos no entendieron el por qué de este sentimiento y hasta se lo atribuyeron a la preferencia de Mauricio Macri por el club 'xeneize'. Sin embargo, esto no sería así. De hecho, Gregorio Dalbón reveló el misterio.

"Cristina disfruta cuando pierde Boca. Se lo dijo a Parrilli. Creo que se lo dijo por el Tano Angelici, no porque odie a los de Boca. Ella quiere a todos", afirmó su abogado, en diálogo con La Oral Deportiva. De este modo, quedó un poco más claro el panorama, siendo (presuntamente) el ex presidente de la institución 'boquense' el origen de esta situación.

Por otra parte, Dalbón dialogó sobre la situación del fútbol argentino y sentenció: "Hablé con Alberto el domingo y me dijo que a ningún presidente le va bien cuando se mete en el fútbol, así que está tranquilo con ese tema".

"No hay ninguna posibilidad e intervención de la AFA, porque sería un papelón para el mundo. La idea es seguir tratando de buscar una cuestión de equidad y si alguno se pasó, que retroceda y si alguno merece algo que lo obtenga", afirmó el licenciado.