El periodista deportivo cargó con furia contra el vicepresidente 1º de Boca Juniors.

Se cansó de escuchar declaraciones que no van con su personalidad. Y al aire de Radio Late, el periodista Martín Liberman expuso los motivos por los que cree que Mario Pergolini es un "tribunero". El vicepresidente 1º de Boca Juniors recibió una dura crítica por parte del ex conductor de Fox Sports y aún no se ha manifestado para tener un derecho a réplica de esta situación.

Ahora, bien, ¿qué fue lo que manifestó Liberman? "A mí no me gustan los dirigentes tribuneros, Pergolini es un tribunero cuando declara. Lo considero un tipo capaz, inteligente, piola y astuto pero no puede declarar así, no hay justificativo. No importa para dónde habla sino quién habla. Es el vicepresidente de Boca, es una declaración del club", sostuvo, haciendo alusión a declaraciones en las que el dirigente "xeneize" aseguró que los demás clubes "no son tan grandes" como el suyo.

"Nos exigen porque podemos dar mucho. Ser el más grande significa eso: somos el más grande, nos exigen siempre y será por eso que a los otros no. Será porque no son tan grandes", supo decir Mario Pergolini, al aire del canal oficial de Boca Juniors. Este fue el detonante por el cual Liberman no pudo ocultar su enojo y su disconformidad ante las palabras de quien es su colega y también una de las máximas autoridades del club azul y oro.

Sin filtros, Liberman sostuvo: "No coincido en justificar la declaración de Mario porque lo dijo en Boca TV. Cuando vos sos un tipo ubicado, centrado, cuando estás en tu eje y entendés el cargo que ostentás, cuando te das cuenta que sos el vicepresidente primero de uno de los clubes más grandes del mundo; no importa dónde estás declarando, siempre tenés que mantener la cordura, la lógica y no herir susceptibilidades".

Mario Pergolini explotó contra los periodistas "anti-Boca"

Al aire de Boca TV, el canal oficial del club "xeneize", el vicepresidente 1º Mario Pergolini lanzó explosivas declaraciones contra los periodistas catalogados como "anti-Boca". Sin dar nombres propios, y tras el triunfo 1-0 sobre Newell's, el dirigente aseguró: "Vi el partido, no dio mucho para ponerse nervioso. Yo creo que la falta de público... Todo lo que vi el fin de semana parece como que faltara antes un poco más de pica, pero son circunstancias muy especiales. Lo importante es que Boca ganó".

"Me iba a empezar a quejar de la prensa. Dicen que es el primer triunfo: ganamos uno y empatamos otro. ¡Venimos de ganar dos campeonatos! Está bien, nos exigen lo que podemos dar. Ser el más grande significa que te exijan. A los otros no les exigirán porque no serán grandes", agregó Pergolini, en diálogo con el medio de comunicación que él mismo impulsó desde su cargo dirigencial.