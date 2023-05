Se fue mal de Boca y aniquiló al club: "Bastante rara"

Un exjugador de Boca, que se fue mal, disparó contra el club a la distancia y recordó que su salida fue "bastante rara". Y hasta calificó su ciclo allí como "una decepción".

Un exjugador de Boca disparó munición gruesa contra el club a la distancia, después de una salida sin pena ni gloria. Uno de los futbolistas que había llegado al "Xeneize" en un mercado de pases como una de las figuras del fútbol argentino jamás pudo consolidarse como titular porque estaba a la sombra de Juan Román Riquelme. Ahora, tras más de una década de haberse alejado, repasó lo que ocurrió con su situación.

El protagonista es Damián Díaz, el mediocampista ofensivo de 37 años que arribó a la entidad de La Ribera en julio de 2008 después de su gran rendimiento en Rosario Central, el equipo que lo formó desde sus divisiones menores. Sin embargo, en La Bombonera no pudo lucirse a lo largo de cuatro temporadas, con varios préstamos de por medio. Y se marchó tras su escasa participación porque no tenía continuidad.

Damián Díaz aniquiló a Boca a la distancia: "Una decepción"

En el diálogo con el programa Los Humildes de Marca 90, el talentoso volante reconoció que "fue una decepción" haber ido a Boca. El jugador de Barcelona de Ecuador, donde es ídolo, aseguró que en La Ribera "no fueron recíprocos" con él por la manera indiferente y apática en la que lo trataron. "Obviamente que tengo mi parte, pero eso influyó mucho en que no pueda asentarme ni tener la posibilidad de jugar tres o cuatro partidos seguidos para demostrar lo que yo podía hacer en ese momento", se descargó el ex Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

"El Kitu" Díaz no pudo explotar en Boca.

El rosarino, que no era titular porque tenía a Riquelme adelante en su posición, rememoró: "Me terminaron sacando de una manera bastante rara, sin expresarse, hablando sólo con mi empresario...". Entre otros, "El Kitu" fue compañero de Facundo Roncaglia, que regresó desde Chipre en 2022 para volver a vestir esta camiseta. Como Román era el enganche indiscutido, quedó relegado en la consideración de los entrenadores, algo que en otras épocas les pasó también a Cristian "Pochi" Chávez, Leandro Gracían y Federico "Pocho" Insúa entre otros.

Los números de Damián Díaz en Boca

Entre julio de 2008 y el mismo mes de 2012, el mediocampista argentino nacionalizado ecuatoriano se fue a préstamo a Universidad Católica de Chile, Colón de Santa Fe y Barcelona de Ecuador. Con apenas siete partidos oficiales en "El Xeneize", sin goles ni asistencias, le alcanzó para sumar dos títulos con estos colores en 2008: el Torneo Apertura y la Recopa Sudamericana.