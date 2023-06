Salió campeón con Argentina y Riquelme lo llamó para Boca: "Me manda mensajes"

Un jugador de la Selección Argentina reveló las charlas que tuvo con Juan Román Riquelme, que desde hace tiempo lo intenta convencer para que juegue en Boca.

Un jugador campeón del mundo con la Selección Argentina reveló que Juan Román Riquelme lo llamó para que sea refuerzo de Boca. El vicepresidente y máximo ídolo de la historia del club se comunicó con uno de los 26 futbolistas de "La Albiceleste" que ganaron el Mundial de Qatar 2022 para que se sume en el próximo mercado de pases.

Se trata nada menos que de Thiago Almada, el extremo de 22 años surgido en Vélez que actualmente viste la camiseta de Atlanta United de Estados Unidos. Si bien es de público conocimiento que el juvenil es hincha del "Xeneize" y hasta se juntó con Román y Carlos Tevez en diversas situaciones, por ahora no fichará con la institución de La Ribera.

Thiago Almada filtró que Riquelme lo llamó para Boca: "He hablado"

En la entrevista con TyC Sports, el delantero fue consultado por el supuesto interés del "Xeneize" y confirmó las versiones: "Siempre he hablado con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya, pero no...". Incluso, el talentoso futbolista nacido en Ciudadela (Provincia de Buenos Aires) recordó que Román se contactó con él allá por inicios de 2022 cuando "estaba viendo" si se iba a Atlanta o no. "Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita", amplió quien ingresó unos minutos contra Polonia en la fase de Grupos de la última Copa del Mundo.

Almada ya se juntó varias veces con referentes de Boca.

No obstante, "Thiaguito" aclaró por ahora no regresará al fútbol argentino porque tiene "el deseo de jugar en Europa". "No sé si se dará ahora, pero también estoy muy contento en el club (Atlanta United). Espero que se me pueda dar el deseo de jugar en Europa", puntualizó. Con respecto al posible interés de Milan de Italia, explicó: "Lo he escuchado, algunos compañeros me han preguntado si sabía algo, pero todavía no hay nada en concreto...". "Trataré de seguir dándole lo mejor al club y hacer las cosas para algún día jugar en Europa", sentenció.

Los números de Thiago Almada en su carrera a nivel clubes