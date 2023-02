Ruggeri estalló en el pase entre Pollo Vignolo y Closs en ESPN: "Te ponés como loca"

Oscar Ruggeri estalló en el pase entre los programas de televisión del Pollo Vignolo y Mariano Closs en ESPN F90. El debate por la remodelación de La Bombonera hizo explotar al "Cabezón".

Oscar Ruggeri estalló en vivo en ESPN, en el pase entre los programas de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs. El exdefensor cruzó de manera fuerte a uno de sus colegas, en pleno debate sobre si Boca debe remodelar La Bombonera como acaba de hacer River con El Monumental. En la edición del lunes 13 de febrero de 2023, el campeón del mundo con la Selección Argentina liquidó al periodista deportivo Martín Costa, quien cubre la actualidad del "Xeneize" en el canal.

Mientras terminaba F12 y empezaba F90, todos se referían a la gran diferencia de aforo entre las 83.000 personas que entran en el estadio de Núñez y las 47.000 que caben en el Alberto J. Armando. Si bien ambos conductores y cada panelista emitían su opinión, el duelo más picante fue el que protagonizaron "El Cabezón" y Costa, ante las atentas miradas de Morena Beltrán, Luciana Rubinska, Federico "Negro" Bulos y Diego "Chavo" Fucks, entre otros.

Ruggeri se calentó en el pase entre El Pollo Vignolo y Closs en ESPN: "Se terminó"

En el arranque de la emisión de F90, el exzaguero pidió que el resto de los clubes del fútbol argentino "despierten, porque esta cancha (de River) es espectacular". "¿Por quién lo dice, por Costa?", le preguntó Closs. "Total", contestó Oscar. "Hay que terminar con eso de que ´en esta cancha atajó tal´... Hay que hacer las canchas como corresponde", opinó el ex Real Madrid.

"¿Y quién dijo que hay que terminar con eso? ¿Quién lo dice, Oscar?", se le plantó el panelista de F12. "Boca lleva casi 40 años queriendo hacer otro estadio y la gente dice que no... Es la gente la que decide, eh", insistió con su postura. "Pero esa gente es la que después va y los putean porque no entran más", le devolvió Ruggeri. "No, eso no es real", lo desmintió Costa.

Ruggeri se calentó en pleno pase entre los programas del Pollo Vignolo y Closs en ESPN.

"En River entran 85.000 personas, ¿y en Boca cuántas, 45.000?", lo chicaneó el exjugador. "Si es por eso hay que hacer una cancha para 200.000, y no se puede", lo cruzó Martín. "¡Vos tenés una mentalidad de hace 70 años!", lo liquidó "El Cabezón". "Yo no digo que cambien los lugares, digo que hagan los estadios como corresponde", reiteró.

"Hay varios proyectos para ampliar La Bombonera", le aclaró Costa. "Pero todos los años te escucho de que hay proyectos...", reaccionó el excentral. "Pero nadie se atreve, Oscar, porque está la política en el medio, cada uno tiene sus intereses", le dijo el comunicador. "Uno de los presidentes más exitosos de la historia de Boca, Armando, quiso hacerlo y no pudo. ¡El mundo habla de La Bombonera! ¿Qué quieren inventar, dónde la quieren trasladar? ¡No se habla de otra cosa en el mundo! Tiene que buscar la manera de ver si la puede ampliar", defendió su postura Costa.

"Pero, ¿por qué te ponés como loca?", lo picanteó el exfutbolista. "Ampliarla sí, trasladarla no", le contestó el cronista del "Xeneize". "(Mauricio) Macri era el presidente (de la Nación), tenía a (Daniel) Angelici en el club y tenía la Ciudad, y no lo pudo hacer porque la gente no quiere", sentenció Costa.