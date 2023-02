Riquelme destrozó a la fiscala que clausuró una tribuna de La Bombonera: "De qué cuadro es"

Juan Román Riquelme destrozó a la fiscala Celsa Ramírez, que ordenó la clausura de una tribuna de La Bombonera y sigue evaluando la zona. La furia del vicepresidente de Boca con Celsa Ramírez.

Juan Román Riquelme aniquiló a la fiscala Celsa Ramírez, que ordenó clausurar una tribuna de La Bombonera para el partido frente a Central Córdoba de Santiago de Estero por la segunda fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. El vicepresidente de Boca descargó su furia en la previa del duelo como local ante el Platense de Martín Palermo, en el que se podría repetir la medida en el estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires.

En la rueda de prensa posterior al entrenamiento del jueves 16 de febrero del plantel dirigido por Hugo Ibarra, el máximo ídolo histórico del club protagonizó una rueda de prensa en la que fulminó a la fiscala, acusada de simpatizar por Mauricio Macri y manifiesta hincha de River según se puede observar en sus publicaciones en las redes sociales. El exmediocampista no tuvo piedad y disparó munición gruesa al respecto de una cuestión que deja a la entidad con 5000 hinchas menos cuando juega como local.

Riquelme liquidó a la fiscala Celsa Ramírez por clausurar una tribuna de La Bombonera: "Esta señora"

En el diálogo con los medios de comunicación presentes, el vice afirmó irónicamente que "habría que preguntar a la señora de qué cuadro es". Fiel a su estilo picante y polémico, el ex Barcelona amplió: "Sea del equipo que sea esta señora, que nos deje disfrutar de nuestro estadio". Incluso, planteó entre risas: "Espero que la señora no me clausure la cancha el día de mi despedida...".

En plenas tratativas para solucionar la situación por parte de la institución de La Ribera, Román defendió la gestión: "Sabemos que está todo en regla, que esta tarde se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado, que nos habilite la cancha como tiene que ser, porque el otro día trabajó hasta el sábado". Con bronca, le pidió "que trabaje hasta el sábado, porque al único que perjudicó es al hincha".

El trasfondo político de la clausura en La Bombonera

Consultado acerca del probable motivo por el que se decidió esta medida un día antes del partido, sin haberle dado tiempo al "Xeneize" de apelar, el dirigente opinó: "Los bosteros somos hinchas de Boca, no somos de ningún otro club, de ningún partido político ni nada... Somos hinchas de Boca". Por último, llegó lo más picante con relación a los comicios presidenciales de diciembre de 2023: "Me siento normal, eh. Va a ser un año divertido... El que se enoja pierde, y no me voy a enojar nunca porque estoy en el club más grande del mundo. Estoy en mi casa y tengo la obligación, con los hinchas, de cuidar a nuestro club. ¿La elección? Vamos a ganar 95% a 5%".

La palabra de Riquelme sobre la actualidad de Boca en el fútbol argentino.

Por qué clausuraron una tribuna de La Bombonera

A inicios de febrero de 2023, la Fiscalía especializada en Eventos Masivos, encabezada por la burócrata Celsa Ramírez, determinó que se inhabilitara la tribuna popular sur. Ello se debió a que se constataron "exceso de aforo y fisuras" en la parte inferior de la bandeja, además de otras imágenes virales en las redes sociales en las que se vio una pileta "pelopincho" en la zona y la presencia de varios hinchas que nada debían hacer allí. Desde la dirigencia del club, encabezada por Jorge Amor Ameal, sospechan que se trató de una movida política del macrismo por parte de la oposición liderada por el expresidente Daniel Angelici, socio de Macri, para perjudicar la imagen de la cúpula actual.

El fuerte comunicado de Boca tras la clausura en La Bombonera

"Hoy sábado, a solo 24 horas del partido que nuestro equipo disputará ante Central Córdoba, la fiscalía de Eventos Masivos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires resolvió clausurar la tercera bandeja sur de la Bombonera. Ante esta medida, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, como siempre, ha cumplido con todos los procedimientos necesarios; ha entregado los datos estructurales y los estudios de ingeniería pertinentes a la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad de Buenos Aires para tener habilitado y en regla nuestro estadio.

Resulta extraño que al haberse realizado el partido el día domingo y que, nuevamente por pedido de la Fiscal Celsa Ramírez, la justicia esperó hasta hoy para emitir la clausura dejando al Club y sus hinchas sin capacidad de resolución. Boca Juniors lamenta esta decisión judicial, que considera injusta, discriminatoria, sorpresiva e inoportuna, debido a la proximidad del evento. Fiel a su costumbre y a una de las prioridades que ha fijado esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, el club velará por la seguridad de los y las hinchas que concurran este domingo a alentar al equipo".