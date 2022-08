Pergolini atacó de nuevo a Riquelme por la crisis de Boca: "No tiene sentido"

Mario Pergolini destruyó otra vez a Juan Román Riquelme por el presente de Boca. Qué dijo el exvicepresidente del club.

Boca vive un presente para el olvido en todo sentido y muchos responsabilizan a Juan Román Riquelme por el aspecto deportivo. Entre ellos aparece nada menos que Mario Pergolini, quien conformó el trío que ganó las elecciones en el club en diciembre de 2019 junto al ídolo y al presidente Jorge Amor Ameal.

La crisis futbolística que transita "El Xeneize", que se encuentra en la mitad de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, hizo que el exvicepresidente disparara con munición gruesa contra quien ejerce dicha función en la actualidad. Al parecer, las diferencias que llevaron al periodista a renunciar a su cargo en marzo de 2021 siguen intactas.

Pergolini liquidó a Riquelme por Boca: "¿No debería llamarse ´Los amigos de Román´?"

El empresario de 58 años protagonizó un nuevo descargo a través de Maldición, va a ser un día hermoso, el programa que conduce en Radio Vorterix. Mientras debatían al aire acerca del pésimo rendimiento de la defensa en general del equipo dirigido por Hugo Ibarra, el comunicador apeló a su ironía y humor habituales para fulminar al máximo ídolo de la historia de la institución de La Ribera.

Por ejemplo, cuando sus compañeros en la radio se referían al flojo nivel del último refuerzo Facundo Roncaglia, Pergolini acotó: "¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir. Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca". "Es azul y amarillo, ¿pero ahora no debería llamarse ´Los amigos de Román´?", continuó duramente.

El central o lateral derecho de 35 años, que llegó desde el ignoto Aris Limassol de Chipre, fue titular debido al desgarro sufrido por Marcos Rojo en el calentamiento previo en Paraná. Después de la categórica derrota por 3-0 en la visita a Patronato, fue el blanco de las principales críticas en el programa junto a Luis Advíncula y a Carlos Zambrano.

La historia de Pergolini durante Patronato vs. Boca: "Que Jebús nos ayude"

En pleno encuentro por la fecha 11, en el que "El Xeneize" fue apabullado por el conjunto entrerriano, el productor no dejó pasar la oportunidad para chicanear a Riquelme y a la dirigencia. Incluso, apeló a su cuenta oficial de Instagram (@mpergoliniok) para postear una storie con un fondo azul, letras blancas y un contundente mensaje: "Que Jebús nos ayude".

La historia de Pergolini vs. Boca: "Que Dios nos ayude".

Por qué Pergolini renunció en Boca

Tras el adiós en marzo de 2021, apenas 15 meses después de haber asumido, el conductor explicó los motivos de la despedida prematura. En esa ocasión lo hizo a través de su programa radial, en el que reveló: "Estoy acá para confirmar que sí, presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. Les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo".

Igualmente, en aquel entonces desmintió que hubiera tenido diferencias tan profundas con Ameal y con Román: "No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme, que quiere lo mejor para Boca". "Uno tiene que entender, a veces, que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma en la que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado", agregó el empresario de los medios.

Más allá de que más tarde endurecería su discurso al respecto, en esa época remató: "Quería dejar esto en mi cuenta, seguir apoyando a la Comisión Directiva, a este Presidente, también al Consejo del fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor. Pero, indudablemente, yo no soy la persona que se lo puede dar, por lo menos en este momento".