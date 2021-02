Paolo Goltz tuvo poco lugar en Boca

En los últimos años Boca se acostumbró en cada mercado de pases a salir en búsqueda de zagueros centrales que le den una solución a los problemas defensivos. De hecho hace algunas semanas se produjo la presentación de Marcos Rojo como flamante refuerzo. Hace algunos años el que estuvo en ese lugar fue Paolo Goltz, quien fue pedido por Guillermo Barros Schelotto pero luego terminó jugando menos de lo que se esperaba.

Hoy en día se encuentra en Colón de Santa Fe, con la ilusión de dar pelea en el campeonato. En diálogo con ESPN, el defensor se encargó de hacer un repaso por su carrera en Boca y aseguró que en el club no se sentía "importante".

"Lo de Boca me costó pero es lo que quise yo. Venía jugando poco. El primer semestre tuve lesiones pero el segundo no tenía ninguna y creo que jugué 5 partidos. Entonces a mi edad necesitaba otra cosa, necesitaba jugar. No me sentía importante en Boca pero no adentro de la cancha. Por eso decidí ir a Gimnasia, aparte por el llamado de Diego también", recordó Goltz.

Aun así, el jugador aclaró que no se arrepiente de haber pasado por Boca: "En 2017 dije es ahora o nunca. Era cumplir un sueño también. Al principio fue como quería, pero al perder terreno en la cancha no fue lo que pretendía y hubiese querido otra cosa. Arrepentido de ir a Boca no estoy porque fue cumplir un sueño".

