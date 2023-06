No fue por Messi: Riquelme reveló el momento más emotivo de su despedida en Boca Juniors

El máximo ídolo de Boca Juniors recordó el homenaje que tuvo en La Bombonera y no ocultó su emoción por jugar al lado de sus más cercanos, a quienes puso por encima de Lionel Messi.

Juan Román Riquelme analizó este jueves lo que dejó su partido despedida y reveló cuál fue el momento más emotivo en cancha de Boca Juniors. El máximo ídolo del "Xeneize", que juntó a figuras como Lionel Messi y Carlos Bianchi, vivió un momento especial con uno de sus seres más queridos.

El homenaje que vivió Riquelme en La Bombonera el pasado sábado sin dudas quedará en la retina de todos los hinchas boquenses. Con 60 mil personas que hicieron vibrar el estadio, hubo varios momentos de emoción que rememoraron aquella gloria que alcanzó el 10 en su mejor época futbolista. Pero hubo una situación particular que Román destacó entre todas las que se dieron y tiene que ver con su familia.

El momento más emotivo de la despedida según Juan Román Riquelme

En una entrevista para el canal de YouTube del periodista Flavio Azzaro, el oriundo de Don Torcuato hizo un repaso de su carrera en Boca y particularmente de lo que sucedió en su partido homenaje. Al ser consultado sobre cuál fue la emoción más grande que sintió el pasado fin de semana, Román no dudó en expresar algo que pocos imaginaban.

"¿Lo que no me voy a olvidar? Verlo jugar a Agustín en La Bombonera con tanta gente. Le pregunté cómo la pasó y me dijo que está ahí, que no lo puede creer. Para él ha sido un día increíble, para mi también, y espero que lo haya disfrutado muchísimo", comenzó diciendo Riquelme, al referirse a la felicidad que sintió por ver jugar a su hijo en La Bombonera, quien entró en el segundo tiempo del encuentro. Y agregó sobre el mayor de sus hijos: "Cuando volví en 2007, él tenía 5 años, así que se acuerda bastante. De Villarreal no se acuerda mucho. Pasó muchísimo tiempo, pero salió muy bostero. Es un chico muy tranquilo, que la pasa bien y solo se enoja cuando juega Boca".

Para finalizar, Román hizo hincapié en la alegría de su hijo por observar a Messi por primera vez: "Es un día que no se va a olvidar jamás, estuvo en la cancha con el mejor jugador del planeta. No lo puede creer. En el hotel ya lo miraba a Lionel, le manda siempre la camiseta".