Más cerca de Boca de Juniors: Edinson Cavani negocia con Valencia tras la decisión de su DT

Boca Juniors sueña cada vez más con Edinson Cavani. El delantero uruguayo está en negociaciones con el Valencia para definir su futuro.

Boca Juniors sueña con tener a Edinson Cavani y está cada vez más cerca. El Valencia tomó una decisión y el uruguayo negocia su salida del equipo español.

El "Xeneize" consiguió el pase a octavos de final de la Copa Argentina tras derrotar a Barracas, pero además recibió otra gran noticia desde Europa. Luego de que el hermano de Cavani lo animara a ponerse la camiseta "Azul y Oro" en redes sociales, ahora el club "Che" tomó una postura que permitió negociar su salida.

La decisión de Valencia y una negociación con Cavani

El contrato entre Boca y el centrodelantero de 36 años está arreglado desde hace varios días, sin embargo la condición particular que pidió el "Xeneize" es que rescinda su contrato en España para no tener que desembolsar dinero por su ficha. Y esa situación ya no parece imposible.

Es que el entrenador de los "Blanquinegros", Rubén Baraja, entregó la lista de convocados que viajarán a la pretemporada de Suiza y no incluyó a Cavani. Aunque se venía rumoreando que el DT no lo tendría en cuenta, se hizo oficial este viernes y su continuidad allí ya no sería una opción.

La lista de Valencia para la pretemporada, sin Cavani.

Además, otro dato que le da más esperanza a Boca, es que el exjugador de París Saint Germain y el Valencia acercaron sus posturas en torno al número para rescindir el vínculo contractual. En caso de llegar a un acuerdo, el oriundo de Salto quedaría libre en las próximas horas y estaría disponible para viajar a nuestro país y firmar, de una vez por todas, su llegada al "Xeneize".

Tata Martino reveló el motivo de su "no" a Boca Juniors y Riquelme: "Lo externo"

El flamante nuevo entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, reveló cuál fue el motivo por el que no aceptó la oferta para dirigir en Boca Juniors. El rosarino, además, contó por qué se interesó en el proyecto que le presentaron en Estados Unidos.

Martino estuvo muy cerca de convertirse en DT de uno de los bancos con más presión en el mundo. Cuando todo estaba dado para ser el sucesor de Hugo Ibarra y tras las conversaciones con Juan Román Riquelme, el "Tata" optó por no aceptar la propuesta y, meses después de aquello, decidió dar detalles de su decisión.

En una columna para el medio The Coache's Voice, el entrenador de 60 años escribió una carta en la que habló de su llegada al Inter Miami, pero, sobre todo, aclaró sobre su negativa para arribar al "Xeneize". “En el último descanso que tuve en casa después del Mundial 2022, entre varias ofertas, llegó la de Boca Juniors. Lo consideré seriamente y me parecía una buena posibilidad", comenzó diciendo.

Y luego, agregó la verdadera razón para no aceptar el acuerdo propuesto por el club "Azul y Oro". "Sin embargo, cuando empecé a analizar las situaciones que iban a pasar en Boca, más relacionado con lo externo que con lo interno — el equipo —, y vi todo este alboroto que se arma siempre alrededor de las grandes instituciones cuando están punto de provocar un cambio, determiné que no era el momento”, detalló.