La insólita revelación de Macri sobre Guardiola y Boca: "Te voy a confesar"

Mauricio Macri reveló una insólita situación vivida en Boca que involucra a Pep Guardiola, el entrenador de Manchester City, cuando estaba en Barcelona.

Mauricio Macri reveló una insólita situación vivida en Boca que involucra a Pep Guardiola, el actual entrenador de Manchester City. El expresidente del "Xeneize" aseguró que tiene un vínculo con el DT catalán, con quien estuvo en el Etihad Stadium después de la goleada del equipo a Real Madrid para avanzar a la final de la Champions League y se sacó un foto que llamó la atención en nuestro país.

El empresario de 64 años fue entrevistado en Presión Alta (TyC Sports) tras el evento del lanzamiento de su candidato para las elecciones de diciembre de 2023 en la institución, Andrés Ibarra, con quien el macrismo buscará volver a Boca luego de ser expulsado por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. En ese contexto, aprovechó para atacar a la dirigencia y a Juan Román Riquelme. De paso, filtró una anécdota difícil de creer con relación al director técnico europeo.

La insólita anécdota de Macri sobre Guardiola cuando estaba en Boca: "Le gustaría"

En el diálogo con TyC, el expresidente de la Nación arrancó en la charla con el conductor Ariel Rodríguez: “Te voy a confesar algo”. Al instante, soltó: "Cuando Guardiola estaba en Barcelona B, en el momento que se nos fue ´El Coco´ (Alfio) Basile, recibí un llamado que decía ‘a Guardiola le gustaría pensar en Boca’, que había un amigo en común". Aunque aclaró que el catalán todavía "no había dirigido nunca en la Primera…”.

Macri estuvo con Guardiola en el Estadio Etihad del City.

Orgulloso por lo que supuestamente ocurrió, el líder de Juntos por el Cambio manifestó que “esto quiere decir que a todo el mundo le tira Boca, sobre todo si transmite seriedad". Además, aseguró que le sobraban ofertas para dirigir al "Xeneize" en aquel entonces: "Si había algo en lo que no debía preocuparme era de encontrar entrenador porque todos se me tiraban encima y querían venir". "Con todo respeto para nuestros primos, Boca siempre es Boca”, chicaneó a River.

Macri recordó el encuentro con Guardiola en Manchester

Consultado acerca del encuentro con el DT luego del triunfo del conjunto "Ciudadano" para pasar a la definición de la Liga de Campeones, el extitular de la entidad de La Ribera sostuvo que la bufanda que se ve en las fotos que subió a su Instagram "no era de Manchester City, era de Argentina". A la hora de explicar el motivo por el que estaba allí, Macri aclaró: "Me invitó el presidente (Khaldoon Al Mubarak), que es un amigo, y me invitó a acompañarlo".

Sobre su charla con el mandamás del "Merengue", el empresario afirmo que le dije a Florentino Pérez que "iba a favor del City porque el año pasado habían ganado una Champions que parecía de Hollywood por cómo daban vuelta los partidos". "Parecían Boca, no Real Madrid”, concluyó.