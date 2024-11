La insólita frase de Macri para atacar a Riquelme: "Me preocupa más Boca que el país"

Macri atacó a Riquelme con una frase insólita

Horas después de la derrota de Boca Juniors contra Lanús en la Liga Profesional de Fútbol 2024, quien apareció para atacar a Juan Román Riquelme fue nada menos que Mauricio Macri. El expresidente se refirió al trabajo del ídolo en la institución, después de varios meses de gestión, y no lo perdonó. En una entrevista brindada en el ciclo Desde el llano, en TN (Todo Noticias), comparó a nuestro país con la mencionada institución en la que asumió en 1995 y lanzó una insólita frase.

El líder del PRO destacó su labor al frente del "Xeneize" y tomó sus propios dichos para destrozar al actual mandatario que primero fue vicepresidente de Jorge Amor Ameal y ahora está al frente del club. Las palabras que Macri utilizó para definir la actualidad del equipo fueron por demás llamativas y fuertes, teniendo en cuenta que recayeron sobre uno de los emblemas más importantes de la historia del elenco "Azul y Oro". Rápidamente, las mismas se viralizaron en las redes sociales.

"El club está tomado por un personalismo enfermizo de Riquelme que le hizo daño a Boca, lo ha llevado a un lugar de destrato hacia afuera y hacia adentro y de no convivencia. Me duele en el alma...", esbozó el expresidente de la Nación y apuntó directamente contra el ídolo. La frase más chocante que utilizó en la mencionada nota fue: "Me preocupa más lo que pasa en Boca que la Argentina", con la que ignoró completamente el presente que vive el país y se centró plenamente en la entidad de La Ribera.

Posteriormente, se animó a compararse con el ídolo y no dudó en remarcar lo hecho durante los años que estuvo a cargo de la institución: "Construí esa institución con un grupo de gente muy valioso que me acompañó. Boca fue número 1 del mundo varias veces durante esos últimos años". Fuimos el único que le ganó al Real Madrid en una final en no sé cuántas décadas. El club no era el presidente, del técnico ni de los jugadores, era de todos", sacó pecho.

Mauricio Macri habló en TN y atacó a Juan Román Riquelme por Boca

