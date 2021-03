En Boca se viven tiempos muy complicados en torno al plantel y la directiva, en la que Juan Román Riquelme resalta como vicepresidente segundo. Por lo tanto, el interés por conocer su forma de ser ha crecido considerablemente. En las últimas horas, el ex arquero Pablo Migliore visitó ESPN y dialogó con Alejandro Fantino, a quien le reveló la picante pelea que tuvo con el ídolo del Xeneize.

Fantino le hizo una pregunta que provocó la atención de los televidentes y que desencadenó una polémica: "¿Vos jugaste mucho con Riquelme?". Migliore, quien atajó en Boca entre 2006 y 2008, hizo una pausa y luego respondió de manera acotada: "Yo jugué con él. Compartimos vestuario". El conductor lo observó y, con una sonrisa, le comentó: "Riquelme se salvó entre los indios, ja".

El Loco Migliore, quien siempre se caracterizó por tener algunas peleas en diferentes clubes, comentó cómo era Riquelme dentro del vestuario: "Yo sé que hay algo en lo que tiene razón: él iba a entrenar y decía que no venía a hacer amigos. Y está perfecto. Era eso nada más".

"¿Lo agarraste del cuello después del partido contra Fluminense?", le consultó Fantino, haciendo referencia a un rumor que trascendió tras quedar eliminado en la Copa Libertadores 2008. Y luego, el exarquero indicó: "Una vez se corrió la bola de que yo lo había agarrado del cuello después de un partido. No pasó eso". Y resaltó: "Si yo lo agarro del cuello, se me borra la cinta no paro hasta que me lo llevo. Mirá si lo voy a agarrar del cuello y después lo voy a soltar".

La pelea que Migliore tuvo con Riquelme en Boca:

Después de haber sido consultado por Fantino, Pablo Migliore se animó a revelar detalles de la pelea que tuvo con Juan Román Riquelme en el Xeneize: "Una vez lo encaré, pero fue por otra cosa: una boludez, un chiste que no me banqué. Le marqué mi posición, le dije: 'Antes de andar jugando, a los giles como vos yo los levantaba por el aire, no te confundas conmigo'".

Migliore, que nunca tuvo una gran relación con Riquelme, comentó cuál fue la reacción del ídolo: "Yo se lo dije así y él no me dijo nada, se enojó, me dijo: 'Está bien, no pasa nada'. Yo le dije que no era un gil y que no jodía con nadie. Yo no jodo con nadie". Una vez más, y ante la incertidumbre de cómo continuó la relación entre ambos, Fantino le preguntó. "¿Después terminaste bien?". Y el exarquero aseguró: "Sí, después sí. Yo también iba a trabajar, no necesito un saludo ni nada. Uno tiene que pensar que va a trabajar".

Uno de los panelistas de ESPN intervino en la conversación y consultó: "¿Después de eso no se te hizo más difícil?". Migliore coincidió y puso un ejemplo de lo que le ocurrió en Boca luego de la disputa con Román: "Había periodistas que, si yo salía mal en un centro, te daban de un lado a otro. Algunos criticaban, pero después otros que te pegaban de todos lados, pero uno sabía las cosas como eran, de dónde vienen y quiénes son".