Jugó en Boca con Gago y Riquelme, y quiere ser refuerzo del nuevo DT: "Atento"

Jugó con Riquelme y Gago en Boca, y quiere volver como el primer refuerzo de "Pintita".

Un ex futbolista de Boca Juniors, que jugó allí con Fernando Gago y Juan Román Riquelme, podría ser uno de los refuerzos en el primer mercado de pases del 2025. Ante la inminente llegada de "Pintita" como nuevo entrenador, con el exenganche como presidente, la dirigencia intentará conformar el mejor plantel posible luego de una temporada para el olvido.

En este sentido, quien alzó la voz a la distancia fue nada menos que el padre de Andrés Cubas. El mediocampista central misionero nacionalizado paraguayo, de 28 años, se desempeña actualmente en Vancouver Whitecaps de Canadá y en la Selección "Albirroja" dirigida por otro ex "Xeneize" como Gustavo Alfaro. Con un buen nivel en el club azul y oro entre el 2013 y el 2017, compartió el equipo con Román y "Fer" entre el 2013 y el 2014, por lo que tiene una alta consideración de ambos como volante.

Cubas podría ser refuerzo de Boca en el 2025

Francisco, el papá del mediocampista, dialogó con el medio Cardinal Deportivo de Paraguay y dejó en claro la ilusión de la familia por volver a ver a su hijo con los colores del "Xeneize". De hecho, recordó que "hace poco tuvo una oferta de Botafogo (de Brasil) pero Vancouver Whitecaps pide mucha plata, sólo quiere que sea por una venta". Incluso, cerró la entrevista con el concepto de que "ahora que viene Gago a Boca", por lo que según él "hay que estar atento porque lo conoce muy bien". Cuando el director técnico estuvo en Racing ya hubo sondeos por el misionero, aunque finalmente jamás se concretó el fichaje de quien pasó por las Selecciones juveniles de Argentina.

Cubas puede volver a Boca de la mano de Gago.

Cubas sueña con volver a Boca: "Sería lindo"

En una charla con Olé en agosto del 2024, el propio futbolista reflejó sus ganas de ponerse la camiseta del conjunto de La Ribera de nuevo: "Obviamente de Boca tengo muchos recuerdos. Hice todas las inferiores, pude debutar y obviamente, teniendo en cuenta lo grande que es Boca y todo lo que significa sería lindo, sería una buena opción". Sin embargo, el ex Pescara, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Nimes concluyó: "Creo que no depende sólo de mí, depende de muchas cosas y llegado a su tiempo el equipo que sea de Argentina y me quiera, lo analizaremos... Depende de la situación y mi momento, no habría drama de volver a Argentina”.

Los números de Cubas en Boca