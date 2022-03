Insólito: hinchas de Boca "mufaron" a Estudiantes con una foto de Martín Liberman

Para evitar que Estudiantes meta el penal ante Boca un hincho utilizó un recurso un tanto insólito, invocando la imagen de un reconocido periodista deportivo argentino.

El futbol argentino está lleno de cábalas, costumbres y tradiciones que alimentan su folklore día tras día. Un claro ejemplo se vivió el domingo donde un hincha de Boca infiltrado en el estadio de UNO, utilizó un extraño método para tratar de "mufar" a Leandro Díaz a la hora de patear el penal. El encuentro terminó 1-0 a favor del conjunto xeneize.

El fanático Xeneize saco su celular en el momento que el delantero Pincharrata se encontraba a punto de ejecutar el disparo desde los doce pasos, en el celular del fan de Boca aparecía la imagen de Martin Liberman, el reconocido periodista deportivo que fue tildado con el mote de "mufa". El hecho de que Díaz no convierta su penal hizo que la teoría de que Liberman es "mufa", tome aun más fuerza y cause un revuelo en todas las redes sociales, ya que el video no tarde en viralizarse. Queda claro que estas acciones son "Creer o Reventar", pero para este hincha de Boca seguirá siendo su cábala favorita y más ahora que se avecina el Superclásico contra River.

Rossi el héroe de Boca Juniors

Agustín Rossi el arquero de Boca volvió a vestirse de superhéroe, esta vez en un momento crucial del partido le tapó un penal a Leandro Díaz negándole la apertura del marcador. El arquero de Boca le adivinó las intenciones al delantero Pincha y se arrojó hacía su palo izquierda para bajarle la persiana al arco Xeneize.

Agustín Rossi salvando a Boca

El arquero de Boca atajó diez de los 34 penales que le patearon, teniendo un 30% de efectividad en las penas máximas. El último que sufrió a Rossi fue Emiliano Vecchio de Rosario Central, partido que el Xeneize ganó por 2-1. Tras atajar este penal en La Plata, Rossi se lo dedicó a Fernando Gayoso, entrenador de arqueros del plantel y a Javier García, arquero suplente del club. Los tres practican tras los entrenamientos lanzamientos desde el punto de penal y, de esta manera, Rossi mejora día tras día.

El ex arquero de Estudiantes y Chacarita, explicó en varias oportunidades que Agustín Rossi suele estudiar a sus rivales y utiliza la técnica del "papelito", técnica inmortalizada por Jens Lehmann en el Mundial 2006, donde Alemania derrotó a Argentina por penales y donde el arquero alemán tuvo una soberbia actuación.