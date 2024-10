Festeja Boca: la gran noticia que recibió Fernando Gago de una figura

Fernando Gago recibió una gran noticia de un jugador clave en Boca Juniors, tras clasificar a la semifinal de Copa Argentina.

En Boca Juniors había preocupación el pasado miércoles en torno a Kevin Zenón, más allá del triunfo sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata en Copa Argentina. Sin embargo, luego de confirmarse la lesión en el tobillo, el jugador le dio una gran noticia a Fernando Gago pensando en el futuro cercano.

Es que un día después de confirmarse que sufrió un "esguince moderado" a raíz de una fuerte infracción , Zenón se mostró es sus redes sociales realizando trabajos de rehabilitación en el gimnasio de su casa. Cuando parecía que la lesión del jugador surgido en Unión de Santa Fe era grave, finalmente podrá retornar antes de lo esperado y ya se encuentra realizando ejercicios a contrarreloj y, de no mediar inconvenientes, volverá a las canchas entre dos y cuatro semanas.

La historia que subió Kevin Zenón sobre su recuperación.

En los próximos días, el volante de 23 años continuará con su puesta a punto en Boca Predio. Más allá de su bajón futbolístico de los últimos meses, sobre todo desde que regresó de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub 23, para Gago es un jugador indispensable en el ataque y que buscará recuperar.

La lesión de Kevin Zenón en Boca Juniors

Los números de Zenón en Boca

39 partidos oficiales en el 2024.

4 goles.

7 asistencias.

La emocionante historia detrás de los penales de Brey: la ayuda clave de Gayoso, con ELA

Leandro Brey fue la gran figura de la noche en el duelo entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina 2024, pero no fue el único protagonista de la historia. El joven con pasado en Los Andes que atajó cuatro penales en la definición contra el "Lobo" recibió miles de elogios por su brillante actuación, pero Fernando Gayoso -exentrenador de arqueros del "Xeneize"- colaboró aún luchando contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A través de un sentido posteo, su esposa lo reconoció en las redes sociales y causó conmoción.

Silvia Mazza utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la victoria de los dirigidos por Fernando Gago y dio detalles del trabajo que hizo el exintegrante del cuerpo técnico. Si bien atraviesa una difícil situación a nivel personal, no faltó en esta ocasión -como ya lo hizo otras veces- y "le dio una mano" al "Patito" para lograr la clasificación a semifinales, donde se verán las caras con Vélez. Como no podía ser de otra manera, la publicación no tardó en hacerse viral.

El mensaje de la esposa de Gayoso que revela cómo ayudó a Brey en los penales de Boca

"Detrás del triunfo de anoche hay un ser que está peleando la batalla más difícil de su vida. Un ser que se levanta todos los días a las 5.30 de la mañana y aún con limitaciones va al predio a enseñar lo que sabe. En silencio, analizó los penales y el famoso 'machete' fue a Rosario. El resultado estaba garantizado. Anoche, nosotros, tu familia, teníamos sentimientos contradictorios. Alegría por el resultado y mucha bronca y tristeza porque sabíamos que vos lo habías hecho pero no estabas ahí, y duele. Hoy, sos el héroe silencioso de esta historia. Tu familia está orgullosa de vos".