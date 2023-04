El video del papá de Riquelme, caliente con los hinchas de Boca: "Andá a jugar"

El video del papá de Juan Román Riquelme, "Cacho", a los gritos con algunos hinchas de Boca en La Bombonera contra Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. "Andá a jugar", le contestó a uno de ellos.

El padre de Juan Román Riquelme cruzó fuertemente a algunos hinchas de Boca, durante el partido contra Deportivo Pereira de Colombia por la Copa Libertadores 2023. Si bien los murmullos y los cuestionamientos aislados empezaron ya en el primer tiempo, el estallido del estadio ocurrió luego del gol del equipo visitante a los 76 minutos, cuando gran parte de La Bombonera cantó contra los futbolistas y el papá del vicepresidente del club no lo pudo soportar.

"Jugadores, la concha de sus madres, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie" y "la camiseta de Boca se tiene que transpirar. Y si no, no se la pongan, váyanse y no roben más" fueron los dos hits más fuertes para insultar al plantel por los resultados negativos en lo que va del año. Furioso por las críticas permanentes por parte de quienes lo rodeaban, Jorge "Cacho" Riquelme les gritó a varios de los fanáticos del "Xeneize".

El padre de Riquelme reaccionó contra los hinchas de Boca: "Andá a jugar"

Enojado por los cuestionamientos y los cantos agresivos hacia el plantel dirigido por Jorge Almirón, "Cacho" no aguantó más y contestó. En pleno entretiempo del partido, las cámaras de la transmisión de la televisión en Fox Sports enfocaron al papá del máximo ídolo de la institución. A medida que el hombre gesticulaba con un rostro de fastidio, se le leyeron claramente los labios: "Empiezan ´que pongan huevos, que esto, que lo otro...´. ¡Andá a jugar vos si es fácil! ¡No es fácil!".

Riquelme con su padre Cacho, otro histórico en Boca.

La Bombonera bramó contra los jugadores y Boca se lo dio vuelta a Pereira

En los últimos minutos del encuentro ante los colombianos, el público empujó desde las tribunas y el conjunto de Almirón se impuso por 2-1. Los goles de Luis Advíncula a los 86´ y Alan Varela a los 90+8´ significaron un desahogo impresionante para los hinchas. Ahora, "El Xeneize" suma cuatro puntos en dos presentaciones en el Grupo F que completan Monagas de Venezuela y Colo-Colo de Chile.

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Rosario Central

El elenco de La Ribera visitará al de Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito el domingo 23 de abril de 2023 a las 15.30 horas, por la fecha 13 de la Liga Profesional del fútbol argentino. Mientras que "El Xeneize" viene de caer en este torneo por 1-0 contra Estudiantes de La Plata como local, "El Canalla" igualó 2-2 en Tucumán frente a Atlético.