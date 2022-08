El Vasco Arruabarrena detalló su pelea con D'onofrio y contó una insólita anécdota del día del gas pimienta: "Pedía milanesas"

El encuentro entre Boca y River en la Copa Libertadores de 2015 fue uno de los más accidentados que se recuerden a partir del ataque del "panadero" a los jugadores del conjunto que dirige -todavía- Marcelo Gallardo.

El exentrenador de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena prendió el ventilador sobre lo ocurrido en la fatídica noche de Copa Libertadores en la que River pasó de ronda por el escándalo ocurrido con el gas pimienta y el violento ataque a los jugadores del conjunto Millonario. Entre las insólitas escenas, el director técnico reveló una llamativa anécdota del delantero Jonathan Calleri.

El encuentro entre Boca y River en la Copa Libertadores de 2015 fue uno de los más accidentados que se recuerden a partir del ataque del "panadero" a los jugadores del conjunto que dirige -todavía- Marcelo Gallardo. En una entrevista con Libero, Arruabarrena contó que, en el momento del gas pimienta, y mientras estaban todos los policías en el campo, "el profesor -el preparado físico- ve que Calleri estaba con el celular. En el medio del quilombo, Calleri le estaba mandando mensajes a la madre pidiéndole que prepare milanesas".

Por otro lado, reveló lo que ocurrió con Rodolfo D'Onofrio en la mitad de la cancha entre los dos: "Me dijo algo de Boca y eso me sacó. Los de la CONMEBOL decían que el partido se iba a jugar en dos o tres días". En este sentido, también reveló que le "gustaba el equipo antes de que llegue (Carlos Tevez), pero con él dimos un salto de calidad y ganamos dos títulos". Asimismo, en medio de la situación que vive actualmente Boca, Arruabarrena hizo una feroz crítica a Juan Román Riquelme: "Sabe que está en un puesto que nunca quieren. De fútbol sabe mucho. En temas económicos, no sé qué capacidad tienen Román y el Consejo. Me hace ruido".

Hugo Ibarra se defendió de las acusaciones en su contra por no mirar el partido de Atlético Tucumán el pasado martes 23 de agosto ante Barracas Central por jugar un encuentro con el senior. Es que el "Decano" es el puntero del campeonato, el próximo rival de Boca Juniors en la Liga Profesional de Fútbol y, para colmo, goleó en su cancha en la previa del cruce ante el "Xeneize" en La Bombonera. El DT brindó una conferencia y explicó todo sobre su decisión.

Junto a otros exfutbolistas, el "Negro" compartió un rato mientras el elenco tucumano goleaba al "Guapo" y claro, miles de críticas abundaron en el mundo Boca. Sin embargo, el estratega detalló que no todos los integrantes de su cuerpo técnico formaron parte del mencionado duelo de experimentados. Por este motivo, parte del conjunto "Azul y Oro" estuvo muy pendiente de lo que pasaba en Tucumán con vistas a lo que se viene.

"El martes jugamos dos integrantes del cuerpo técnico, 'Tito' Pompei y yo. Mientras tanto el Tano Gracián, que es el tercero, estuvo viendo el partido. Después en la cena lo estuvimos analizando y ayer lo volvimos a analizar, a ver. Hoy hice un entrenamiento y lo voy a volver a mirar y mañana también. Lo voy a seguir analizando hasta el sábado", destacó Ibarra sobre cómo se manejó su equipo durante el partido de Atlético Tucumán y como planea lo que será el cruce en cancha de Boca.