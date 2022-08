El palazo de Sebastián Battaglia al Consejo de Fútbol de Boca: "No pensé"

El entrenador apuntó contra el Consejo de Fútbol y sostuvo que se sorprendió de la razón por la que se fue del cargo.

El exentrenador de Boca, Sebastián Battaglia, volvió a hablar sobre la situación que vivió en el club de la Ribera. En este punto, lanzó una fuerte declaración sobre el Consejo de Fútbol y lanzó un picante comentario. Al referirse al pedido de refuerzos que hizo en conferencia de prensa reveló: "No pensé que me iba a costar el cargo".

En su paso como DT estuvo en 57 partidos, con 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas, lo que dejó un 61 por ciento de efectividad. Además se llevó el título de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la LPF 2022. Por otro lado, Battaglia agregó: "Competimos bien, no creo que haya afectado el tema de los premios. Igualmente eso tenía que estar solucionado desde el inicio de la temporada y no la noche anterior. Me sorprendió también la salida de Carlos Izquierdoz aunque ya no estaba".

Por otro lado, aseguró: "No me arrepiento de ninguna decisión tomada. Siempre las cosas las hago convencido y eso no lo voy a cambiar. Lo que pienso que es mejor lo llevo adelante. La determinación con Agustín Almendra no tenía marcha atrás. Se dio de una manera difícil para todos, pero esa era la decisión a tomar".

Battaglia, tras su salida de Boca: "No volví a hablar con Riquelme"

"La Libertadores se transformó en una obsesión y es un error. Hoy está cada vez más complicado porque los equipos brasileños están muy fuertes y se está alargando esa brecha con ellos. Ojalá Boca pueda volver a ganarla, pero que sea una obsesión hace que pasen estas cosas, donde parece que es lo único que importa. Cuando quedás afuera de la Copa parece que lo demás no sirve, pareciera que no hay vida después de la Copa", sentenció Sebastián Battaglia acerca de lo que significa el mencionado certamen.

Acerca de sus declaraciones luego del encuentro ante el Corinthians por la Copa, Battaglia aclaró: "En ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos. Nunca lo dije públicamente, pero sí puertas adentro. Todos los técnicos dicen que necesitan refuerzos. El momento puede que no haya sido el correcto, pero respondí una pregunta que me hicieron. Nunca pensé que eso podía sacarme del cargo".