El inesperado palazo de Lautaro Martínez a Boca: "Me echaron"

El palito de Lautaro Martínez a Boca: "Me echaron".

Lautaro Martínez le tiró un palazo inesperado a Boca Juniors, ya que el delantero de la Selección Argentina recordó cuando no pudo quedar en las divisiones inferiores del club de La Ribera antes de que finalmente lo consiguiera en Racing. El atacante de Inter de Milán contó su frustrada práctica en el "Xeneize", aunque luego de ello no aflojó y terminó triunfando en el fútbol.

El goleador bahiense de 27 años fue entrevistado por el portal italiano Corriere della Sera y rememoró cuando viajó desde su Bahía Blanca natal hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para probarse en el cuadro "azul y oro", aunque fue rechazado. Si bien la pasó muy mal y hasta pensó en dejar el fútbol, finalmente la "Academia" le dio la gran revancha pocos meses más tarde.

Lautaro Martínez recordó cuando lo echaron de Boca en inferiores: "Me dijeron que no tenía velocidad ni potencia"

Acerca de los complicados comienzos en su carrera en este deporte, que implicó un largo viaje de Bahía Blanca a la Capital Federal, el "Toro" repasó: “A los 15 años hice una semana de prueba en Boca. Me echaron diciendo que no tenía ni velocidad ni potencia...". Incluso, el goleador relató: "Cuando regresé a Bahía, le dije a papá que quería divertirme, dejar el fútbol y empezar a trabajar".

No obstante, el atacante encontró la revancha rápidamente y así lo detalló: "A fin de año llegó Racing ofreciéndome otra prueba. Les dije que si me querían iba, pero no realizaría más pruebas. Y me ficharon". Poco tiempo más tarde, el "Xeneize" sufrió aquella decisión: Lautaro le convirtió un gol en La Bombonera para la victoria de la "Academia" por 2-1 en la novena fecha de la Superliga Argentina 2017/18.

Los números de Lautaro Martínez en Racing

62 partidos oficiales entre el 2015 y el 2018, inclusive.

27 goles.

6 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

¿Lautaro Martínez es hincha de Boca?

En mayo del 2023, uno de los formadores del jugador, Carlos Quinteros, reveló de qué cuadro es el campeón del mundo. Sorpresivamente para muchos, el delantero de la Selección Argentina e Inter de Italia no es de Racing, el club que lo formó desde sus divisiones inferiores y en el que debutó en la Primera allá por el 2015. Durante la entrevista con Doble Amarilla por D Sports Radio (103.1 FM), el entrenador de las categorías menores no tuvo problemas en ventilar de qué equipo es simpatizante desde pequeño el "Toro".

El futbolista empezó en Liniers de Bahía Blanca, luego arribó a Avellaneda y en 2018 fue vendido al conjunto de Milán por alrededor de 23 millones de euros. En una entrevista con su colega Sebastián Domínguez en ESPN, el protagonista ya había dicho que no era aficionado de "La Academia" aunque le tiene "mucho cariño al club y a sus hinchas". Lo concreto es que Quinteros filtró que “es hincha de uno de los dos grandes de Argentina, con colores azul y amarillo”, en referencia a Boca. Sin embargo, al mismo tiempo aclaró que siempre “Racing le brindó todo”.