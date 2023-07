El impensado pedido del Porto a Alan Varela que cayó pésimo en Boca Juniors

Boca Juniors se enteró del pedido que Porto le hizo a Alan Varela cuando todavía no se cerró la transferencia millonaria.

Boca Juniors se encuentra cerca de transferir a Alan Varela al Porto en una suma millonaria pero, en medio de las negociaciones con el Porto, un detalle no cayó bien en el "Xeneize": el club portugués le hizo un pedido al mediocampista a horas del encuentro por Copa Argentina y no pasó desapercibido.

Este jueves, el equipo de Jorge Almirón enfrentará a Barracas Central por 32avos de final de la copa más federal de nuestro país. Allí podría ser el último encuentro que Varela vista la camiseta "Azul y Oro" en su primer ciclo, ya que las negociaciones para su marcha están a un paso de cerrarse. Sin embargo, en la cúpula dirigencial del equipo argentino se enteraron de un requerimiento del Porto hacia el volante central que podría hacer peligrar la transferencia.

El pedido de Porto a Alan Varela

Boca viene negociando con Porto desde hace algunas semanas por finiquitar la venta del jugador de 22 años, que rondaría en 10.5 millones de euros más un bonus de 2 millones extras. Pero la principal diferencia entre ambas instituciones radica en que el "Xeneize" busca quedarse con un 30% de plusvalía de una futura venta, mientras que los portugueses ofrecen el 20%.

Más allá de este contrapunto, que se solucionaría sin mayores dificultades, ESPN inforó que, en las últimas horas, dirigentes de "Los Dragones" se comunicaron con Varela y le pidieron que no juegue ante Barracas en Santiago del Estero, para evitar alguna posible dificultad física cuando faltan detalles para que se cierre la operación.

Esta situación no gustó ni mucho menos en el Consejo de Fútbol y tampoco en el cuerpo técnico conducido por Jorge Almirón, ya que, hasta que no concluyan las negociaciones, Varela sigue siendo futbolista del club y lo consideran como un jugador indispensable en el once titular. Aunque no fue oportuno el mensaje al jugador, se espera que en las próximas horas ambos clubes retomen el diálogo por la operación del jugador.

Tata Martino reveló el motivo de su "no" a Boca Juniors y Riquelme: "Lo externo"

El flamante nuevo entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, reveló cuál fue el motivo por el que no aceptó la oferta para dirigir en Boca Juniors. El rosarino, además, contó por qué se interesó en el proyecto que le presentaron en Estados Unidos.

Martino estuvo muy cerca de convertirse en DT de uno de los bancos con más presión en el mundo. Cuando todo estaba dado para ser el sucesor de Hugo Ibarra y tras las conversaciones con Juan Román Riquelme, el "Tata" optó por no aceptar la propuesta y, meses después de aquello, decidió dar detalles de su decisión.

En una columna para el medio The Coache's Voice, el entrenador de años escribió una carta en la que habló de su llegada al Inter Miami, pero, sobre todo, aclaró sobre su negativa para arribar al "Xeneize. ": “En el último descanso que tuve en casa después del Mundial 2022, entre varias ofertas, llegó la de Boca Juniors. Lo consideré seriamente y me parecía una buena posibilidad", comenzó diciendo.

Y luego, agregó la verdera razón para no aceptar el acuerdo propuesto por el club "Azul y Oro": "Sin embargo, cuando empecé a analizar las situaciones que iban a pasar en Boca, más relacionado con lo externo que con lo interno — el equipo —, y vi todo este alboroto que se arma siempre alrededor de las grandes instituciones cuando están punto de provocar un cambio, determiné que no era el momento”.

Martino, que dejó de ser el conductor del seleccionado mexicano tras quedar eliminado con Argentina de la Copa del Mundo de Qatar 2022, de esta forma confirmó los rumores que circularon en medio de las negociaciones con Boca. Aunque resaltó el interés, reconoció que las cuestiones extrafutbolísticas pesaron que rodean al club, pesaron más a la hora de tomar la decisión.