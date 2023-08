El durísimo cruce de Rojo con el árbitro en Boca: "A mí no me empujes"

El defensor de Boca Juniors le protestó una infracción no cobrada y el árbitro, lejos de calmar los ánimos, volvió a tener una actitud reprochable.

Boca Juniors ganó 3 a 1 frente a Platense en el debut de la Copa de la Liga y se vivió un partido caliente, pero no entre ambos equipos. Marcos Rojo tuvo un fuerte cruce con el árbitro, Fernando Espinoza, y los dos se dijeron de todo.

En una Bombonera repleta, el equipo de Jorge Almirón inició el torneo local con el pie derecho ante el "Calamar". Con golazos para todos los gustos, lo más trascendente fue el estreno goleador de Edinson Cavani en la red y una actuación fantástica de Exequiel Zeballos. Sin embargo, el juez del encuentro dio la nota y volvió a estar en el centro de la polémica con una actitud provocadora hacia los futbolistas.

El fuerte cruce de Marco Rojo con Espinoza

El "Xeneize" manejaba el trámite del encuentro tranquilo con el 2 a 0, gracias a los goles del "Changuito" y el uruguayo. Pero el descuento de Nicolás Morgantini puso a los de Martín Palermo a tiro del empate y los ánimos se caldearon de un momento para el otro con decisiones controversiales del juez.

A los 21 minutos, tras una fuerte infracción en el área de Boca a Marcelo Saracchi, que hizo su debut, Javier García y Rojo le protestaron al árbitro por una falta anterior que no había sido pitada.

Allí, Espinoza se sacó de encima al defensor zurdo y comenzó una fuerte discusión de algunos segundos. Rojo, visiblemente enojado, fue captado por las cámaras de televisión cuando le reprochó la acción a Espinoza. "A mí no me empujes", le repitió varias veces el exjugador de Estudiantes de La Plata.

El colegiado, lejos de apaciguar los ánimos, siguió con su postura confrontativa y, mientras se alejaba, le dedicó un insulto a Rojo. "Es un boludo", le dijo a otro jugador que le protestaba, en clara referencia al zurdo que disputó dos Mundiales con la Selección Argentina.

Luego de algunos instantes de tensión, el partido continuó pero se siguieron mirando de forma desafiante. Lo cierto es que Espinoza suele tener este tipo de actitudes que, lejos de tranquilizar la situación, dejan en manifiesto que no ayuda a calmar la tensión y los reproches fuera de lugar de los jugadores a los que dirige.

El anuncio inesperado de Boca en el mercado de pases: "Muy cerca"

Boca Juniors sigue moviéndose para definir su plantel a futuro y confirmó una novedad inesperada. El "Xeneize" anunció a través de redes sociales que inició negociaciones para que Marcos Rojo renueve su contrato, en medio de los rumores que señalaban su salida del club.

El mercado de pases no finalizó para Boca. Tras las llegadas de los cinco refuerzos, y a la expectativa que aparezca alguna alternativa para el mediocampo, una de las situaciones a resolver son los jugadores que están cerca de finalizar sus contratos. El caso más trascendente es el de Rojo que, en los últimos meses, al no haber noticias al respecto se especuló que no continuaría, sin embargo el escenario dio un giro de 180°.

A través de una story en Instagram, la cuenta @estoesboca.fútbol, que se dedica a informar cuestiones relacionadas específicamente de los jugadores, el club emitió un comunicado sobre el jugador surgido en Estudiantes de La Plata: "Marcos Rojo está muy cerca de extender su contrato hasta diciembre de 2025“.

El comunicado de Boca sobre Marcos Rojo.

Luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, en octubre de 2022, el capitán de Boca se recuperó tras casi ocho meses. Sin embargo, su vuelta a las canchas se demoró más de lo normal por lesiones musculares y su viaje a Estados Unidos para realizar una rehabilitación especial sembró dudas sobre su futuro, ya que su vínculo vencía en junio de 2023.

Su regreso oficial se dio frente a Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Libertadores, en el encuentro de vuelta en La Bombonera. Y sin sufrir ningún problema físico, demostró que está en condiciones de seguir jugando al más alto nivel y la dirigencia le ofrecerá extender su estadía en el club por dos años y medio más.