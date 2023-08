El anuncio inesperado de Boca en el mercado de pases: "Muy cerca"

Boca Juniors informó en sus redes sociales una noticia sorpresiva que incumbe al plantel, a días del duelo clave frente a Racing por Copa Libertadores.

Boca Juniors sigue moviéndose para definir su plantel a futuro y confirmó una novedad inesperada. El "Xeneize" anunció a través de redes sociales que inició negociaciones para que Marcos Rojo renueve su contrato, en medio de los rumores que señalaban su salida del club.

El mercado de pases no finalizó para Boca. Tras las llegadas de los cinco refuerzos, y a la expectativa que aparezca alguna alternativa para el mediocampo, una de las situaciones a resolver son los jugadores que están cerca de finalizar sus contratos. El caso más trascendente es el de Rojo que, en los últimos meses, al no haber noticias al respecto se especuló que no continuaría, sin embargo el escenario dio un giro de 180°.

El comunicado de Boca sobre Marcos Rojo

A través de una story en Instagram, la cuenta @estoesboca.fútbol, que se dedica a informar cuestiones relacionadas específicamente de los jugadores, el club emitió un comunicado sobre el jugador surgido en Estudiantes de La Plata: "Marcos Rojo está muy cerca de extender su contrato hasta diciembre de 2025“.

El comunicado de Boca sobre Marcos Rojo.

Luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, en octubre de 2022, el capitán de Boca se recuperó tras casi ocho meses. Sin embargo, su vuelta a las canchas se demoró más de lo normal por lesiones musculares y su viaje a Estados Unidos para realizar una rehabilitación especial sembró dudas sobre su futuro, ya que su vínculo vencía en junio de 2023.

Su regreso oficial se dio frente a Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Libertadores, en el encuentro de vuelta en La Bombonera. Y sin sufrir ningún problema físico, demostró que está en condiciones de seguir jugando al más alto nivel y la dirigencia le ofrecerá extender su estadía en el club por dos años y medio más.

Boca: la sorpresiva decisión de Almirón pensando en el duelo ante Racing

Boca Juniors se prepara para el debut de la Copa de la Liga Profesional y Jorge Almirón tomó una importante decisión. El entrenador tiene definido el equipo que enfrentará el viernes a Platense, con algunas sorpresas que jugarán desde el inicio, pero pensando en el partido frente a Racing por Copa Libertadores.

En medio de la incertidumbre que genera la inspección de la Justicia a La Bombonera, por supuestas irregularidades en la venta de entradas de un aprtido de octubre pasado, Almirón ultimó detalles para el estreno frente al "Calamar" y, en el entrenamiento de este jueves, ya tiene en su cabeza los 11 que saldrán de titulares. Con el ingreso de caras nuevas y un cambio en el estilo táctico, el DT hará descansar a aquellos futbolistas que vienen con una carga alta de minutos.

Una de las principales dudas es saber quién ocupará el arco, pero todo indica que Javier García se adueñará de los tres palos para darle descanso a Sergio "Chiquito" Romero. En la defensa puede darse el debut de dos refuerzos: Marcelo Saracchi ocuparía el lateral izquierdo en lugar de Frank Fabra; mientras que Lucas Blondel haría lo propio por Marcelo Weigandt. Los centrales seguirán siendo Nicolás Figal y Marcos Rojo, con la idea de darle rodaje a la dupla.

Rojo y Cavani serían titulares ante Platense.

En el mediocampo habrá un importante recambio. Exequiel "Changuito" Zeballos y Lucas Janson, este último debutará con la camiseta "Azul y Oro", estarán por los extremos derecho y izquierdo respectivamente. En la zona central no habrá ninguno de los habituales titulares, ya que los designados serán Jorman Campuzano y Ezequiel Fernández.

En la zona ofensiva hay otra de novedad y que entusiasma al hincha del "Xeneize". Por primera vez, Darío Benedetto y Edinson Cavani conformarán la dupla de ataque para probar alternativas, también con el encuentro frente a la "Academia" como foco principal. Guillermo "Pol" Fernández, Cristian Medina, Luis Advíncula, Valentín Barco y Miguel Merentiel, habituales titulares, ocuparán sus lugares en el banco de suplentes.