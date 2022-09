Cómo salió Boca: Hugo Ibarra y su tajante respuesta sobre su futuro

Hugo Ibarra se ilusionó con ser campeón como técnico de Boca y respondió sobre su futuro tras el triunfo en Lanús por la Liga Profesional del fútbol argentino.

Boca le ganó sobre el final a Lanús, pelea el campeonato de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino y Hugo Ibarra ya parece consolidado como el entrenador. Sin embargo, el técnico brindó una tajante respuesta con relación a su futuro de cara a 2023, ya que el contrato vigente vencerá el 31 de diciembre de este año.

En la conferencia posterior a la victoria por 1-0 como visitante con el gol de Darío Benedetto, "El Negro" fue a la sala de prensa del Estadio Néstor Díaz Pérez y habló de todo. Más allá del análisis del encuentro, el momento más destacado llegó sobre el cierre: el panorama en el banco para lo que viene.

Ibarra habló de su futuro como DT de Boca: "Para diciembre falta mucho"

Consultado por el vínculo que está próximo a terminarse y por su sueño de continuar en el cargo, el formoseño de 48 años contestó: "Ay, ay, ay... Me ilusiona lo que me están dejando partido a partido estos muchachos. Me ilusiona que tengamos ese deseo de seguir compitiendo". De la misma manera, profundizó: "No pienso más que en el siguiente partido. En este caso, Huracán. Para diciembre falta mucho".

Cuando uno de los periodistas le preguntó si "El Xeneize" había vuelto a tener mística como en la época de Carlos Bianchi cuando él era el lateral derecho, el estratega expresó que "Boca tiene el deseo y el objetivo de lograr algo importante". "Los que conocemos la mística de Boca, sabemos lo que es pelear hasta el último minuto", amplió. A puro elogio con sus jugadores, el entrenador afirmó que esta remontada la "han logrado ellos, es fruto de su trabajo. La mística se construye todos los días en el grupo, en el vestuario. Esas cosas son lindas y van fortaleciendo".

Con respecto a semejante levantada en cuanto a los resultados, Ibarra explicó que "la idea se fue gestando a medida que pasó el tiempo" y que "los equipos se arman atrás y adelante". Como la valla de Agustín Rossi fue vencida apenas dos veces en los últimos ocho cotejos, "El Negro" destacó que "cuando no recibís goles es fundamental".

Incluso, aseveró: "Lo primero que tenemos que hacer es sostener el arco en cero. De a poco le vamos dando una identidad al equipo. Estamos consiguiendo cosas porque ellos se lo merecen, están haciendo un esfuerzo enorme". "Se está viendo el fruto de ese esfuerzo. Estoy feliz por los triunfos que se están dando", valoró el exdefensor.

El grito de gol de Benedetto sobre la hora a Lanús.

Ibarra manifestó que sus futbolistas "necesitaban convencerse, volver a creer, y de a poquito se fue logrando. Se miraron, pasaron cosas". Y argumentó: "En ese sentido y ese camino estábamos, de convencer al grupo. Están convencidos, enfocados. Así hay que seguir". Pese a los cuestionamientos iniciales, recordó: "Desde el primer momento que tomé el equipo estaba convencido de lo que quería. Era convencerlos a ellos".

Acerca del secreto para esta mejoría en los resultados, el exlateral resaltó que "cuesta... El trabajo fue día a día, hablar, conversar con ellos, trabajar". Además, dijo que "de todos los partidos, Atlético Tucumán fue de los más difíciles" y completó: "Ahí vi que el equipo estaba convencido, hicieron el click. Me puso muy contento, fortaleció al grupo".