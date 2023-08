Chiquito Romero calentó la previa: del "hincha de Racing" al "morir por Boca"

Chiquito Romero calentó aún más la previa entre Boca y Racing, su exequipo. El arquero admitió que es hincha de la "Academia" pero aclaró que va "a morir" por el "Xeneize" y elogió a La Doce.

Sergio "Chiquito" Romero calentó aún más la previa de la serie entre Boca y Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. El arquero de 36 años le echó pimienta al cruce por el máximo torneo continental, recordó que es hincha de la "Academia" y aclaró que va "a morir" por defender el buzo del "Xeneize".

En la entrevista con Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, el exportero de la Selección Argentina opinó que será una llave muy pareja para conocer al semifinalista. Además, llenó de elogios a La Doce y se refirió a su gran especialidad: las definiciones por penales, que le dieron la victoria al equipo dirigido por Jorge Almirón en los octavos de final frente a Nacional de Uruguay en la Bombonera.

Chiquito Romero palpitó la previa de Boca vs. Racing por la Libertadores: "Voy a morir por esta camiseta"

Durante la charla en TyC, el misionero comenzó: "Obviamente que me hubiese gustado que no fuese contra Racing porque no solamente es el club del cual soy hincha, sino que es el club que me dio la posibilidad y me abrió las puertas de llegar a Buenos Aires". "Me dio las primeras herramientas en el fútbol, porque cuando yo jugaba en Comodoro Rivadavia (en la CAI de Chubut) no entrenábamos como arqueros... Simplemente nos pateaban al arco, calentábamos las manos, un poco las piernas y a atajar", profundizó.

Con relación a la institución que lo formó como jugador, el ex-Sampdoria repasó: "Fue Racing el que me dio todo para que yo me pudiera desenvolver en esta profesión, entonces obviamente que si se hubiese podido evitar hubiese sido muchísimo mejor". Sin embargo, también se refirió a sus polémicas frases en la conferencia de prensa de presentación en La Bombonera, cuando dijo que su actual equipo es "el más grande" del país: "Yo les fui sincero a todos. A los de Boca les dije que soy hincha de Racing, y a los de Racing les dije que esto es un trabajo y que hoy voy a morir por la camiseta de Boca porque le tiene que ir bien".

Acerca del frustrado regreso en 2022 a la entidad de Avellaneda, que nunca le hizo una propuesta porque contaba con Gabriel Arias en ese puesto, Romero manifestó que "en la vida hay que manejarse de una sola manera" y amplió: "Yo no tengo dos maneras de hacerlo, así que hoy me debo a este club". "Tengo que hacer lo mejor posible para que a Boca le vaya bien", sentenció.

Chiquito Romero, peleado con el presidente de Racing, Víctor Blanco.

Chiquito Romero elogió a La Doce: "Esa alita más para volar"

El ex-Mónaco halagó a la hinchada del "Xeneize" a pleno: "Sabemos lo que es cuando nos toca una definición por penales abajo de La Doce, que siempre ayuda". A su vez, describió a los fanáticos como "esa alita de más para volar, y también para un rival es una presión extra. Llegar, poner la pelota, levantar la cabeza y ver a esa gente ahí alentando y saltando siempre es importante".

Por último, el portero relató que siente parte de "un gran grupo de trabajo" y completó: "Siempre trabajamos en conjunto con (Fernando) Gayoso (el entrenador de arqueros), con Javi (García), con Lea (Brey). Si me toca atajar a mí o a Javi, sabemos que vamos a ir los dos para el mismo lado porque es una decisión en conjunto, porque sabemos que es lo mejor para que al club le vaya bien".

Cuándo juegan Boca vs. Racing por la Copa Libertadores 2023

Ida: miércoles 23 de agosto a las 21.30 horas en la Bombonera. Vuelta: miércoles 30 de agosto a las 21.30 horas en el Cilindro.

La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por la plataforma Star+ y por otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.