Carlos Tévez y las verdaderas razones por las que se fue de Boca, según ESPN

Fuertes internas, diferencias con el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme y falta de motivación. Las verdaderas razones de Carlos Tévez para irse de Boca, según el periodista Augusto César de ESPN.

Hace pocos días, Carlos Tévez anunció su salida de Boca Juniors alegando que ya no tiene más para dar y que quiere dedicarle tiempo a su familia luego de una pérdida tan sensible como lo fue la muerte de su padre. Sin embargo, en ESPN, el periodista Augusto César reveló nuevos motivos vinculados más a cuestiones deportivas y a diferencias con el armado del plantel profesional, que está a cargo del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme.

"Yo creo que si era otro el equipo y veía otro funcionamiento lo podía pensar. Tévez piensa que Boca se queda afuera con Atlético Mineiro, seamos sinceros. Midió todo. Dije en la semana que él también veía los nombres que se mencionaban, cómo iba a ser el mercado de pases", explicó Augusto César, cronista de Boca Juniors en el programa F12 conducido por Mariano Closs.

Claro que estas razones, que según ESPN serían las que inclinaron la balanza a favor de la salida de Tévez, no han sido confirmadas por el delantero. En tanto, aún se desconoce qué será del futuro de Tévez ya que no confirmó su retiro de la actividad profesional. ¿Volverá a jugar en el fútbol argentino o preferirá incursionar en otras ligas si es que descuelga los botines?

Tevez se fue de Boca: "Lo di todo, es un hasta luego"

El capitán e histórico ídolo de Boca Juniors, Carlos Tévez, decidió dejar la institución luego de varios años vistiendo la azul y oro. Si bien la relación con la dirigencia actual no era la mejor y el presente del equipo preocupaba, tenía contrato hasta diciembre de este año. Ejecutó la cláusula para terminar su vínculo en junio y dedicarse, especialmente, a su vida personal. "No sé que va a ser de mi futuro. Hoy quiero ser padre, hijo, marido y estar con mi familia", manifestó.

En conferencia de prensa, el "Apache" se refirió directamente a los hinchas: "Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. No voy a seguir en el club, no es una despedida. Siempre digo eso con esta camiseta. Es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha". Aunque aclaró: "No como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Como jugador, lo di todo. Por eso estoy feliz".

Dejó en claro que Boca siempre lo necesitó al 120% y manifestó "mentalmente no estoy preparado para darle eso". Marcó que es el mejor club del mundo, que toda su familia es hincha de la institución pero que no puede mentirles. "Mi decisión es pura y exclusivamente mía. Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que eso y no estoy en condiciones para eso", explicó. Y recordó el fallecimiento de su padre: "No tuve ni tiempo para hacer el duelo por mi padre. Así es la exigencia de Boca".