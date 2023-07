Boca tiene a su primer refuerzo en el mercado de pases: sonríe Riquelme

Boca ya tiene a su primer refuerzo en el mercado de pases de mediados de 2023. Sonríen Juan Román Riquelme y el DT Jorge Almirón, que irán por más fichajes para el segundo semestre.

Boca ya tiene a su primer refuerzo en el mercado de pases de mediados de 2023 y sonríe Juan Román Riquelme. La dirigencia acordó con el entrenador Jorge Almirón la necesidad de tener entre cuatro y seis incorporaciones en el plantel profesional de cara al segundo semestre, con cuatro desafíos por delante: la Copa de la Liga, la Copa Argentina, la Libertadores y la Supercopa frente a River.

El primero en llegar al club de La Ribera es nada menos que Jorman Campuzano, quien conoce a la institución y resultó determinante en el título de la Liga en 2020 de la mano de Miguel Ángel Russo como DT. El mediocampista de contención colombiano de 27 años se sumará a los entrenamientos el martes 4 de julio en el predio de Ezeiza para estar a las órdenes del técnico, a quien conoce desde su etapa en Atlético Nacional de Medellín en 2018.

Campuzano es el primer refuerzo de Boca

Después de no haber sido tenido en cuenta por el entonces entrenador Hugo Ibarra en 2022, en septiembre de dicho año Jorman se marchó a préstamo por una temporada a Giresunspor de Turquía. El volante que jugó para la selección de su país explicó en su momento que su inesperada salida de la entidad de La Ribera "no fue culpa de Boca" y filtró: "Hubo algo que sí puedo decir que me afectó mucho, que fue la pérdida de mi hijo". El cafetero tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Campuzano, un campeón que vuelve para Boca.

La competencia por el puesto del "5" será compleja desde el arranque para Campuzano, ya que Alan Varela es el habitual titular en esa posición. Con Esteban Rolón y Diego "Pulpo" González muy relegados en la consideración de Almirón, Cristian Medina y hasta Guillermo "Pol" Fernández aparecen como otras de las alternativas en dicho sitio. Con el regreso de "Campu", el equipo estará cubierto en esa zona, por lo que las prioridades a partir de ahora serán las contrataciones de un centrodelantero, un zaguero, un volante ofensivo y un extremo.

Los números de Campuzano en Boca

Entre 2019 y 2022, el volante disputó:

97 partidos oficiales.

2 goles anotados.

4 asistencias aportadas.

5 títulos obtenidos.

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Unión de Santa Fe

El conjunto de Almirón visitará al de Cristian "Kily" González en el Estadio 15 de Abril el jueves 6 de julio de 2023 a las 17 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos. Será por la fecha 23 de la Liga Profesional, con la TV y el streaming online por definir todavía.