Boca sigue con problemas con La Bombonera: abren otra investigación

Abren otra investigación en Boca contra La Bombonera, con la fiscala Celsa Ramírez a cargo. Por qué siguen los problemas con el estadio del "Xeneize".

Boca continúa con problemas en La Bombonera. Después de la inhabilitación de la tribuna superior sur en el partido frente a Platense, que lo dejó con 5.000 hinchas menos, finalmente pudo completar su estadio contra Defensa y Justicia. Sin embargo, apareció una nueva investigación a cargo de la fiscala Celsa Ramírez, acusada por el oficialismo de querer perjudicar al club por ser hincha de River y socia del expresidente "Xeneize" macrista Daniel Angelici.

Luego del encuentro que terminó 0-0 por la sexta fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino, se inició una causa por la utilización de bengalas, las cuales están prohibidas en los escenarios de la Capital Federal. La misma se encuentra en la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liderada en esta oportunidad por la burócrata Ramírez.

Como antes del cotejo los fanáticos del equipo dirigido por Hugo Ibarra festejaron el reciente título de la Supercopa Argentina ante Patronato, varios comenzaron a prender bengalas y a tirar pirotecnia. Si bien la celebración no duró tanto tiempo, ello fue motivo suficiente para intentar determinar quiénes fueron los que lo hicieron y también identificar a los responsables de haberlos dejado ingresar a las tribunas.

Aunque todavía no se conoce si podría haber una sanción económica o incluso la nueva clausura de un sector de La Bombonera, en Boca creen que el trasfondo político influye en esta situación. Además de Celsa Ramírez, el fiscal General de esa jurisdicción es Juan Bautista Mahiques, un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Angelici. Ramírez también lideró las investigaciones contra Agustín Riquelme, el hijo de Juan Román, en marzo de 2021 por haber violado la cuarentena en plena pandemia de coronavirus; y la de un obrero fallecido tras caer de un andamio mientras pintaba el estadio.

Otra vez hay problemas en Boca con una de las tribunas de La Bombonera.

Riquelme liquidó a la fiscala Celsa Ramírez por clausurar una tribuna de La Bombonera: "Esta señora"

En el diálogo con los medios de comunicación presentes, el vicepresidente afirmó irónicamente antes del duelo con Platense que "habría que preguntarle a la señora de qué cuadro es". Fiel a su estilo picante y polémico, el máximo ídolo amplió: "Sea del equipo que sea esta señora, que nos deje disfrutar de nuestro estadio". Incluso, planteó entre risas: "Espero que la señora no me clausure la cancha el día de mi despedida...".

En plenas tratativas para solucionar la situación por parte de la institución de La Ribera, Román defendió la gestión: "Sabemos que está todo en regla, que esta tarde se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado, que nos habilite la cancha como tiene que ser, porque el otro día trabajó hasta el sábado". Con bronca, le pidió "que trabaje hasta el sábado, porque al único que perjudicó es al hincha".

El trasfondo político de la clausura en La Bombonera

Consultado acerca del probable motivo por el que se decidió esta medida un día antes del partido, sin haberle dado tiempo al "Xeneize" de apelar, el dirigente opinó: "Los bosteros somos hinchas de Boca, no somos de ningún otro club, de ningún partido político ni nada... somos hinchas de Boca". Por último, llegó lo más picante con relación a los comicios presidenciales de diciembre de 2023: "Me siento normal, eh. Va a ser un año divertido... El que se enoja pierde, y no me voy a enojar nunca porque estoy en el club más grande del mundo. Estoy en mi casa y tengo la obligación, con los hinchas, de cuidar a nuestro club. ¿La elección? Vamos a ganar 95% a 5%".