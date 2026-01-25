Boca está muy cerca de cerrar a su segundo refuerzo en el mercado de pases del fútbol argentino

Este domingo 25 de enero, Boca Juniors está muy cerca de concretar la incorporación de Santiago Ascacíbar. El presidente Juan Román Riquelme, se encuentra en plena gestión para cerrar la llegada del mediocampista, que sería una pieza clave para el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Las negociaciones avanzan a buen ritmo, y desde el entorno del club aseguran que el acuerdo podría anunciarse en las próximas horas. Ascacíbar, con experiencia en el fútbol europeo y un estilo que cierra a la perfección para el gusto futbolístico del hincha Xeneize, su avance llega después de varias negativas que sufrió el Xeneize en este tiempo. Ahora es uno de los objetivos prioritarios para reforzar la mitad de la cancha y darle más solidez al plantel.

Además de este posible refuerzo, Boca continúa evaluando otras alternativas en el mercado de pases para potenciar el equipo de cara a la temporada. De esta manera, Ascacibar llegaría como el segundo refuerzo del club xeneize, ya que el primero de ellos fue Ángel Romero, el delantero paraguayo que llegó al club después de las negtiva de Hinestroza y de Kevin Serna.

Los hinchas del Xeneize esperan con expectativa el anuncio oficial y siguen atentos a las novedades que puedan surgir durante la jornada. El domingo promete ser un día clave para la conformación del equipo que buscará nuevos éxitos en 2026.

Qué dijo Ascacíbar sobre Boca y River

Consultado sobre la posibilidad de jugar en alguno de los clubes grandes del país tras avanzar por Copa Argentina el pasado martes, Ascacíbar se mostró cauto. “Tengo la cabeza puesta acá, pero estoy atento a lo que pueda pasar”, señaló en una entrevista reciente.

El mediocampista aclaró que, hasta el momento, solo existieron consultas informales. “Las ofertas no existen hasta que no son oficiales”, remarcó, y explicó que su representante recibió sondeos que nunca se transformaron en propuestas formales.

Sobre River, confirmó que hubo un pedido de condiciones, aunque aclaró que su agente representa a otros futbolistas. En cuanto a Boca, fue tajante: “No hablé con nadie de Boca”, buscando bajarle el tono a las versiones que lo acercaron al Xeneize en los últimos días.