Battaglia reapareció y disparó contra Boca: "No soy ningún desagradecido"

Sebastián Battaglia disparó contra Juan Román Riquelme por haberlo despedido como entrenador de Boca tras el fracaso en la Copa Libertadores 2022, cuando lo reemplazó Hugo Ibarra. "Me echaron", recordó.

Sebastián Battaglia reapareció públicamente y disparó munición gruesa contra la dirigencia de Boca. Puntualmente, el ídolo fulminó al vicepresidente y principal encargado del fútbol del club, Juan Román Riquelme, por haberlo despedido después del fracaso en la Copa Libertadores 2022 y de una conferencia de prensa del santafesino que molestó en la cúpula de la institución de La Ribera.

El exmediocampista fue invitado al programa de televisión La Noche de TyC Sports y apuntó a la directiva por su intempestivo adiós a la entidad de la que es el máximo ganador de la historia, con 19 títulos conseguidos. "En el mejor momento, me echaron", se descargó el santafesino de 42 años con relación al momento en el que fue reemplazado como DT principal por su excompañero Hugo Ibarra.

Battaglia reapareció y cruzó a Riquelme por su salida de Boca: "Nunca quedó claro"

La dirigencia del "Xeneize" despidió al técnico tras la eliminación en los octavos de final de la Libertadores 2022 contra Corinthians de Brasil, luego de la conferencia en la que manifestó que el club tendría que haber sido "más agresivo" en el mercado de pases para tener un plantel más competitivo para afrontar la máxima competencia internacional. "En el momento en el que mejor estábamos, me echaron", recordó el DT.

"Seba" se mostró sosprendido por lo ocurrido con él, pese a haber logrado dos títulos nacionales al frente del primer equipo: "Nosotros habíamos encontrado una manera y la forma de tener un funcionamiento, que nos llevó un cierto tiempo. Lamentablemente, la Copa Libertadores fue lo que terminó con este ciclo". "Me hubiese gustado terminar mi contrato y seguir con el trabajo, que a mi manera de ver era de manera correcta, pero se pensó que no era así y se eligió el cambio", se quejó.

Acerca de sus palabras en aquel diálogo con los medios que fastidió a Román, Battaglia redobló la apuesta: "No me arrepiento de lo que dije en la conferencia de prensa. Vino una pregunta y yo respondí, solamente eso. Si herí a a alguien o no, nunca me lo vinieron a decir". Igualmente, aclaró: "No sé si me fui por eso. No sé si mi salida de Boca fue por algo deportivo o extrafutbolístico, nunca quedó claro. Me fui conforme y la declaración no fue para herir a los jugadores ni mucho menos".

El estratega, que fue sondeado por Colón para tal vez sustituir a Mario Saralegui, recordó cuando Román hizo descender a los jugadores del micro tras una derrota frente a Gimnasia de La Plata en La Bombonera: "Si yo era jugador y estaba ahí en ese momento, no bajaba". De cualquier manera, puntualizó: "Es mi casa y yo quiero a que a Boca le vaya bien".

La relación entre Riquelme y Battaglia en Boca no quedó bien.

Con respecto a su vínculo diario con Riquelme, el exvolante repasó que "con Román hablaba poco", aunque sí lo hacía "con los muchachos del Consejo (de Fútbol)". "Yo no soy ningún desagradecido, sé que tuve la oportunidad de dirigir, aunque pienso que podría haber sido de otra manera", se quejó el protagonista, que estuvo en el acto de presentación de Andrés Ibarra, el candidato macrista por la oposición para las elecciones presidenciales de diciembre de 2023. Y concluyó que hubiera deseado que la etapa al frente del equipo del que es hincha "no fuera tan tormentosa, pero es lo que tocó, es un aprendizaje".