Tras la inoperancia de Mauricio Macri, el defensor Roberto Trotta fichó para River.

Pocas veces se ven episodios como éste. Sin embargo, teniendo en cuenta que el protagonista no es otro que Mauricio Macri, todo puede suceder. En diálogo con TyC Sports, una figura del fútbol argentino que también integró el plantel campeón del mundo de Vélez Sarsfield en 1994 aseguró que el ex presidente de Boca Juniors fue el culpable de su pase frustrado al Xeneize. "Estaba de Luna de Miel en Italia y se olvidó", enfatizó Roberto Trotta, eximio ex defensor argentino.

Como si fuera poco, Roberto Trotta fue comprado por River Plate: el Millonario alertó este olvido de Mauricio Macri y se hizo de la ficha del zaguero que luego tendría dos etapas como jugador riverplatense y donde conseguiría títulos locales y el reconocimiento de la hinchada. "El pase no se dio porque Macri estaba de luna de miel en Italia y se olvidó de marcar el teléfono para que yo vaya a Boca", recordó el ex-futbolista.

Los motivos por los que Roberto Trotta no pudo jugar en Boca: "Macri se olvidó de llamar"

Según Roberto Trotta, fue el propio Mauricio Macri quien se encargó de buscarlo cuando éste era presidente de Boca. Por su parte, el Cabezón se encontraba militando en la Serie A de Italia y formaba parte del plantel de la Roma. "En esa época, Macri estaba armando el Boca de (Carlos) Bilardo. 'Hable con (Franco) Sensi', le dije a Macri. Sensi era el presidente de la Roma", reconoció el protagonista.

"A los pocos días me llama Sensi a su oficina y me dice: 'River compró su pase'", reveló Trotta, quien se mostró sorprendido por la situación y le consultó al presidente de la Roma si Mauricio Macri no se había puesto en comunicación con ellos. La respuesta, del otro lado, fue la siguiente: "Lo estamos llamando y no contesta".

Desafío y chicana de Mauricio Macri contra River tras la derrota en Madrid

Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, volvió a aparecer ante los medios de comunicación y mostró una postura crítica contra el gobierno nacional que comanda actualmente Alberto Fernández. Disparó contra el peronismo, las medidas tomadas durante la pandemia por COVID-19, la vicepresidente Cristina Kirchner y más. Pero, entre tantas cosas, habló de fútbol y no se olvidó de River, el clásico rival del club del cual es hincha y fue mandatario.

En una entrevista con Jonatan Viale, por A24, el político argentino recordó cómo fueron los últimos años para ambos clubes. Sin dejar de lado su fanatismo, habló de Boca. Y el conductor macrista, que es fanático del "Millonario", le consultó sobre una nueva final de Copa Libertadores. "Siempre quiero revancha con River. La verdad que lo de Madrid va a ser un hito... Así como la B para ustedes, no equilibra. La B es la B. Yo soy el único hincha de Boca que no quería que se vayan a la B. Ese año que no estuvieron, lo sufrí. Yo decía, mirá si no vuelven nunca más... Estaba preocupado, ahí me moría. Sin Boca-River no existe", chicaneó.