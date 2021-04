Mario Pergolini y una explosiva carta tras su salida de Boca Juniors.

En las últimas horas, y mediante una reunión de comisión directiva en Boca Juniors, el ex vicepresidente Mario Pergolini hizo formal su decisión de renunciar al cargo con el que fue condecorado en las últimas elecciones. En un escrito, el empresario de medios audiovisuales desnudó los problemas que lo llevaron a tomar la determinación de dar un paso al costado, ¿con un palo para Juan Román Riquelme?

"Sin dudas, cuando decidí tomar esta responsabilidad, que agradezco que me haya confiado, sabía lo que podía aportar a Boca. Intenté, a veces con éxito, que crezcan áreas en donde un club con la tradición del nuestro, pero viendo el futuro con ambición y crecimiento debería ir", comenzó diciendo Pergolini, aludiendo a sus conocimientos sobre los medios audiovisuales y las diferencias que mantuvo puertas adentro en su búsqueda de implementar nuevas estrategias.

En tanto, el ex vicepresidente de Boca agregó: "El camino para concretar esa visión me es cada vez más difícil de llevar adelante. Sin dudas, no entiendo los tiempos ni la forma de proceder. Vengo de otro ámbitos en donde la forma de llevar adelante proyectos (el marketing, la tecnología y, sobre todo, la comunicación) que son tareas que se hacen en conjunto, actitud que me cuesta encontrar o que no logro llevar adelante".

"Vine a aportar en lo que creo que sé y en tareas que llevo adelante en el ámbito privado donde soy reconocido. No encuentro o soy capaz de encontrar a los interlocutores para hacer lo que vine a hacer. Entiendo que es un trabajo para hacer en equipo y entre todos los que amamos a Boca, pero indudablemente ese equipo no ve en mí a alguien que lo pueda llevar adelante. Por esa razón pongo mi renuncia al cargo de Vicepresidente Primero del club de forma irrevocable con alto pesar y frustración. No vine al club que amo sólo a ocupar un lugar, sino a hacer. Y no pude", sentenció Pergolini, en una clara mención a los palos en la rueda que tuvo cada vez que intentó realizar las funciones por las que se involucró en Boca.

El Pollo Vignolo amenazó a Raúl Cascini en vivo

No son horas fáciles para Raúl Cascini. No, al menos, en cuanto a lo mediático respecta. Es que "El Pollo" Vignolo continúa disparando con munición gruesa contra quien fue su compañero en el viejo 90 minutos de fútbol que se emitía por Fox Sports. Luego de asegurar que fue "decepcionado humanamente" por el actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca, se viralizaron nuevas acusaciones del cordobés contra "El Mosquito". Y las mismas sonaron a amenaza: "Voy a contar todo".

En el aire de Pasión por el Fútbol, programa que Vignolo conduce en las medianoches de los domingos, "El Pollo" lanzó: “Ya debe estar por llegar (Guido) Carrillo. Esta semana voy a mostrar todos los refuerzos que decía que iba a llevar Cascini cuando estaba con José (Beraldi) y trabajaba con nosotros”.