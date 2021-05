Mariano Closs apuntó contra Esteban Andrada por su contagio de coronavirus

Al llegar a Ecuador, el plantel de Boca debió hisoparse y su arquero, Esteban Andrada, dio positivo por lo que debió aislarse, situación que dio inicio a una encendida polémica que no encontró solución, por el momento. Mariano Closs salió a cruzar con dureza al guardameta por toda la polémica que se generó alrededor de su contagio de coronavirus y las declaraciones de su esposa, apuntando contra la dirigencia de Boca. Entre otras definiciones, el periodista habló sobre la posibilidad de que un avión sanitario vaya a buscar al jugador Xeneize a Ecuador y lo traiga: "Es una locura, una falta de respeto".

Desde hace un año, los viajes en avión cambiaron completamente debido a los protocolos sanitarios que se deben cumplir y cada país tiene su propia forma de tratar con los casos de coronavirus. En Ecuador, el Comité Olímpico afirmó que el deportista argentino no podrá salir del hotel en el que está hasta que dé negativo en otra prueba o pasen 14 días. La esposa de Esteban Andrada apuntó contra la dirigencia de Boca por fallas en la comunicación y por la falta de respuestas ante la situación.

Quien salió a responder y opinar que "no es toda la culpa de Boca" fue Mariano Closs en su programa de ESPN. El periodista reveló que "Andrada ya se sentía más o menos el domingo", por lo que colocó la responsabilidad sobre el arquero Xeneize, que no avisó al club de la situación. De todos modos, el conductor también aseguró que el club de La Ribera cometió errores en la logística, ya que no esperaron a que estuvieran todos los resultados para viajar a Ecuador, donde Boca perdió frente a Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Un jugador de fútbol está pidiendo un avión sanitario como si el tipo estuviera... es una locura, una falta de respeto este chico, la familia y el representante, por favor", continuó Mariano Closs, visiblemente molesto con toda la polémica que se generó alrededor de Andrada. No conforme con esto, el periodista le habló directamente al arquero pidiéndole que recapacite en sus reclamos, motorizados a través de su familia: "Tenés un médico al lado, ¿sabés la gente que está sola, tirada sin un médico al lado? Dale, caé, pisá tierra”.

"Andrada también fue irresponsable el día que armó una fiesta en medio de la pandemia", recordó el periodista cuando el deportista había quedado en el centro de la polémica en febrero pasado. Inclusive también comparó su situación actual con la de otro integrante del plantel de Boca: "Izquierdoz, por ejemplo, se aisló de su señora cuando tuvo Covid pero este chico cuando su señora esposa tuvo Covid no dijo nada, entonces cada cual se tiene que hacer cargo de su juego porque si no es fácil decir que en Boca no me dan bolilla”.