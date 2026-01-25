Benfica vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Real Madrid visita a Benfica en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Champions.

Así llegan Benfica y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica fue derrotado en el Allianz Stadium frente a Juventus por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid viene de vencer a Mónaco en casa por 6 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 12 goles y 7 le han convertido.

Horario Benfica y Real Madrid, según país