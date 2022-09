Manu Ginóbili y el emotivo discurso en el Salón de la Fama de la NBA: "Extraño mucho"

Emanuel Ginóbili ingresó al Salón de la Fama de la NBA y conmovió al mundo del deporte con un discurso emotivo. La palabra del mejor jugador de básquet argentino de la historia.

Emanuel Ginóbili acaba de hacer historia al haber entrado al Salón de la Fama de la NBA, ya que es apenas el cuarto latinoamericano en conseguirlo. El mejor jugador de básquet argentino de todos los tiempos se emocionó en pleno discurso en Estados Unidos, donde fue distinguido por su labor durante 16 años en San Antonio Spurs en la Liga más destacada de este deporte.

El bahiense de 45 años casi rompió en llanto apenas recibió este reconocimiento que se desarrolló en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts. Allí recordó cómo empezó su carrera, la ayuda de la familia, la influencia de sus compañeros y amigos, el gran trabajo de su entrenador Gregg Popovich y la gloria alcanzada con la Selección Argentina: una medalla de oro y una de bronce en los Juegos Olímpicos, y un subcampeonato mundial.

El emotivo discurso de Manu Ginóbili al entrar al Salón de la Fama de la NBA: "Gracias a todos"

Luego de una breve presentación con imágenes de su carrera en la mejor liga del mundo, en la que obtuvo cuatro anillos de campeón, el crack tomó la palabra y repasó que "ha sido un largo viaje". "En jugadores como yo, los logros individuales no son importantes. No estoy acá por lo que hice, sino por haber sido parte de un equipo. Uno de los más importantes de los 2000, o el más importante", añadió el zurdo a pura humildad.

El bahiense, quien se coronó en 2003, 2005, 2007 y 2014, aclaró: "Quiero hablar de los equipos que no fueron tan exitosos y que fueron pasos para llegar acá". "Empecé a los 6 años en un club de Bahía Blanca, a una cuadra de mi casa. Mi papá fue el presidente, uno de los fundadores. Si no trabajaba, estaba en el club. Mis dos hermanos también jugaron ahí", profundizó el exdeportista. "Mi mamá fue entrenadora... ¡No, mentira!", bromeó para provocar la risa de los cientos de espectadores.

Además, Ginóbili explicó cómo fue su evolución dentro de la cancha: "Mi crecimiento gradual tuvo que ver con mi llegada a la Selección Argentina". Más allá de lo desarrollado en Norteamérica, el exbasquetbolista también rescató sus ciclos en Reggio Calabria y en Kinder Bolonia: "Después vino mi etapa en Italia, ellos confiaron en mí. Me enseñaron. Tuve líderes que me mostraron el camino. Ahí empecé a conseguir lo que para mí era un sueño inalcanzable. Jugar en Italia para mí fue muy valioso. No sólo por cómo crecí como jugador sino también como persona. Eso lo adquirí allá".

Ya con relación al 2002, en el que llegó a la NBA, reconoció: "No podía creerlo cuando los Spurs me draftearon. No tenía expectativa, realmente no lo podía creer". "No hubo nada que me hiciera imaginar que me iban a llamar", insistió.

Más tarde, puntualizó en que "fueron 16 años en San Antonio con el mismo coach (entrenador). Representando los mismos colores, ciudad. Tantos amigos, tantas experiencias increíbles...". "Tengo mucha gente para agradecer: Greg Popovich, ¿qué puedo decir de vos? Seré corto esta vez, pero fuiste tan importante para mí y para mi familia. Nunca podré agradecerte lo suficiente", añadió "Manu". El bahiense también remarcó la importancia del expivote estadounidense nacido en Islas Vírgenes, Tim Duncan: "Aprendí tanto de vos, de cómo ser un ejemplo en la cancha". También mencionó al exbase francés Tony Parker: "Nunca dejamos que nuestros egos nos alejaran. Sabíamos cuándo era tu tiempo y cuándo era el mío".

Igualmente, el exescolta albiceleste no se olvidó del cordobés Fabricio Oberto: "Mi compañero ideal, mi hermano". "Cuando hablo de los Spurs es mucho más de los jugadores", resaltó el protagonista. En esa línea, destacó que allí "la gente es calificada, siente la cultura de la ciudad. Todos los empleados allá son increíbles". "Gracias por elegirme, por mantenerme en el equipo. Lo más loco de mi cabeza es que todo pasó en los Spurs, en esos 16 años, mientras tenía una increíble carrera en la Selección", amplió. "Lo hicimos todo como equipo, les agradezco realmente a todos. Gracias a la NBA por darnos este contexto para hacer lo que amamos. Es la mejor organización deportiva del mundo, y punto”, agregó con respecto al certamen profesional de básquet masculino de Estados Unidos.

Video: la emoción de Manu Ginóbili en su discurso en el Salón de la Fama de la NBA.

Por último, "Manu" Ginóbili dejó el idioma inglés para pronunciarse en castellano y expresó: "Quiero hablar de mi familia, en español. ´Sepo´ y ´Lea´, mis hermanos, gracias por aclararme el camino, por la inspiración". Allí fue cuando el zurdo casi se quebró al hablar de sus padres Jorge y Raquel, que no pudieron asistir a este evento especial por sus problemas de salud: "Papá, cómo me hubiese gustado que estuvieras acá y puedas entender lo que está pasando hoy... mi fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho, viejito".

"Mamá, sé todos los sacrificios que hiciste por nosotros. El amor, la libertad de elegir. Gracias". Y cerró a pura emoción: "A mi mujer e hijos... Si tuviera que elegir un momento para detener el tiempo, sería con ustedes. Cuando viajamos, cuando hacemos todo lo que hacemos. Amo lo que somos y amo lo que ustedes son. Gracias a todos".